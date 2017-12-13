Капитан сборной Японии поразил ворота команды Китая ударом с центра поля (видео)
13:43, 13 декабря 2017Футбол
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Гол был забит в самой концовке игры и, в итоге, стал победным для команды Японии.
Ген Седзи забил шикарный гол в ворота сборной Китая / Zimbio
Капитан сборной Японии по футболу Ген Седзи отличился фантастическим голом в матче финального раунда Кубка Восточной Азии против команды Китая, сообщается на странице Mundial JPN в Twitter.
Матч завершился со счетом 2:1, а гол Седзи стал победным, несмотря на то, что счет к тому моменту был 2:0 в пользу команды Японии.
Гол капитан сборной Японии забил на 88-й минуте, а уже в добавленное арбитром время игроки команды Китая забили гол в ответ.
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