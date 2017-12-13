В Артентине футболистов расстреляли во время матча

В Аргентине произошел ужасный инцидент во время футбольного матча "Дефенсорес де Армстронг" - "Спортиво де Лас Парехас". Местная полиция устроила массовую стрельбу резиновыми пулями. В результате серьезно пострадали 3 игроков гостей, сообщает Gazeta.ua со ссылкой на ProSport.

Инцидент произошел после окончания встречи, которая завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

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Правоохранительным органам пришлось вмешаться в инцидент. Полицейские начали стрелять в футболистов и болельщиков резиновыми пулями, серьезно ранив нескольких человек. Один из игроков гостей и вовсе лишился глаза.