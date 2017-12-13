Полузащитник "Олимпика" Поступаленко покинул команду

Полузащитник донецкого «Олимпика» Антон Поступаленко покидает команду после осенней пловины сезона, о чем сообщил в своем Instagram:

«Спасибо ФК «Олимпик» за это время! Приходится прощаться, удачи вам!», - написал футболист.

В нынешнем сезоне Поступаленко провел за команду 10 матчей.

Где продолжит карьеру 29-летний игрок пока неизвестно.

Отметим, что ранее - в летнее межсеонье - ирок уже прерывал контракт с "Олимпиком". Однако, найти команду с лучшими финансовыми условиями он не смог и ФК "Олимпик" договорился с игроком о продлении контракта.