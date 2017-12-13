Полузащитник "Олимпика" Поступаленко покинул команду
12:20, 13 декабря 2017Футбол
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Футболист попрощался с командой постом в социальной сети.
Поступаленко ушел из "Олимпика" во второй раз за год / olimpik.com.ua
Полузащитник донецкого «Олимпика» Антон Поступаленко покидает команду после осенней пловины сезона, о чем сообщил в своем Instagram:
«Спасибо ФК «Олимпик» за это время! Приходится прощаться, удачи вам!», - написал футболист.
В нынешнем сезоне Поступаленко провел за команду 10 матчей.
Где продолжит карьеру 29-летний игрок пока неизвестно.
Отметим, что ранее - в летнее межсеонье - ирок уже прерывал контракт с "Олимпиком". Однако, найти команду с лучшими финансовыми условиями он не смог и ФК "Олимпик" договорился с игроком о продлении контракта.
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