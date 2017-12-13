ФИФА заблокировала болельщикам из Крыма покупку билетов на ЧМ-2018 (видео)
11:13, 13 декабря 2017Футбол
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При попытке заказать билеты сайт ФИФА выдает сообщение об ошибке.
Посещение ЧМ-2018 будет недоступно крымчанам / eurosport.com
Крымчане не могут приобрести билеты на Чемпионат Мира-2018, который состоится в России, сообщает ТСН.
На это пожаловался глава футбольного союза полуострова Юрий Ветоха.
При попытке заказать билеты на территории оккупированного Крыма сайт ФИФА выдает сообщение об ошибке.
Такая же ситуация была и во время Кубка Конфедераций, прошедшего летом 2017 года и ставшего репетицией ЧМ-2018.
Виной всему - санкции, которые распространены международным сообществом на оккупированный полуостров.
В Крыму недоступны билеты на Чемпионат мира по футболу в России
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