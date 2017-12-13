ФИФА заблокировала болельщикам из Крыма покупку билетов на ЧМ-2018 (видео)

11:13, 13 декабря 2017
Футбол
870

При попытке заказать билеты сайт ФИФА выдает сообщение об ошибке.

Команды-участницы ЧМ разыграют 400 миллионов долларов / eurosport.com

Крымчане не могут приобрести билеты на Чемпионат Мира-2018, который состоится в России, сообщает ТСН.

На это пожаловался глава футбольного союза полуострова Юрий Ветоха.

При попытке заказать билеты на территории оккупированного Крыма сайт ФИФА выдает сообщение об ошибке.  

Такая же ситуация была и во время Кубка Конфедераций, прошедшего летом 2017 года и ставшего репетицией ЧМ-2018.

Виной всему -  санкции, которые распространены международным сообществом на оккупированный полуостров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ-2018 билеты Крым