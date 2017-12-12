"Боруссия" Ярмоленко обыграла "Майнц" и прервала 8-матчевую безвыигрышную серию

В Майнце завершился матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором "Майнц" принимал "Боруссию" из Дортмунда и проиграл команде украинского легионера Андрея Ярмоленко, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Гости имели преимущество на протяжении всего матча, но сумели реализовать его только во втором тайме.

На 55-й минуте после навеса со штрафного с левого фланга Топрак головой пробил в ближнюю штангу. Мяч отскочил к Сократису Папастатопулосу, который нанес точный удар. А уже в самой концовке игры, на 89-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг убежал один на один с Центнером, обыграл голкипера, остановился и отдал передачу на набегающего Шинджи Кагаву, который пробил практически в пустой угол и не промахнулся.

Таким образом, "Боруссия" прервала безвыигрышную серию из 8 матчей в немецкой Бундеслиге.

В текущей турнирной таблице на счету "Боруссии" 25 очков и 4-е место.