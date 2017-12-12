Представлен логотип финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве (видео)

В Киеве состоялась презентация главного трофея Лиги чемпионов УЕФА и логотипа финала турнира в Киеве, сообщает официальный сайт ФФУ.

Гостями мероприятия были тренер сборной Украины Андрей Шевченко, председатель Федерации футбола Украины Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко и другие известные лица.

Презентация началась с видеоролика УЕФА, в котором вспоминается прошлогодний финал Лиги чемпионов в Кардиффе (Уэльс), в котором испанский "Реал" (Мадрид) обыграл итальянский "Ювентус" (Турин) со счетом 4:1.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заверил собравшихся, что страна сделает все возможное, чтобы предстоящие финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов УЕФА стали лучшими в истории розыгрышей соревнований:

"Сегодня важный день! Это праздник, которого все мы ждали долгое время. В мае следующего года Украина будет принимать два финала Лиги чемпионов. Это новые эмоции и событие, которое должно сделать серьезный толчок в развитии футбола в стране. Это событие должно стать обратным отсчетом для открытия новых спортивных арен и футбольной инфраструктуры, для появления нового поколения талантливых футболисте и футболисток, которые, надеемся, еще больше заинтересуются футболом и впоследствии усилят наши сборные. У нас для этого все есть. Все готово к финалам, уверен, приложим все усилия, чтобы сделать дни решающих матчей престижных европейских клубных соревнований безупречными. Эти кубки должны вдохновить молодых футболистов, ведь весной эти трофеи отправятся в тур по нашей стране! Вместе мы сделаем так, чтобы финалы Лиги чемпионов в Украине стали лучшими в истории!"