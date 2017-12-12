Немецкий "Шальке" отказался продавать Коноплянку турецкому "Галатасараю" - СМИ

Немецкий "Шальке-04" из Гельзенкирхена отказался продавать украинского легионера Евгения Коноплянку турецкому "Галатасараю" (Стамбул) из-за расхождения в цене, сообщает SportArena со ссылкой на Fanatik.com.tr.

По информации источника, немцы хотят выручить за 28-летнего футболиста не менее 12,5 миллионов евро, но турецкий клуб столько платить не готов.

Об интересе желто-красных к украинцу издание сообщало накануне - зеленый свет трансферу якобы дали президент клуба Дурсун Езбек и главный тренер команды Игор Тудор.

Напомним, что в конце ноября отец футболиста назвал Бундеслигу неподходящим для него чемпионатом, однако сам Коноплянка заявил, что после смены тренера "Кобальтовых" все изменилось в лучшую сторону.

Евгений Коноплянка перебрался в "Шальке" из испанской "Севильи" летом 2016 года на правах аренды с опцией обязательного выкупа, которая была активирована минувшим летом.

В текущем сезоне на счету украинского вингера 16 матчей, 3 гола и 3 ассиста во всех турнирах за клуб.