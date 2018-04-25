Нападающий "Шахтера" Факкундо Феррейра: "Учитывая, что у меня уже есть аргентинский и итальянский паспорта, я не могу играть за сборную Украины"

Факкундо переехал в Украину летом 2013-го года и ярко дебютировал в команде, сделав сначала хет-трик, а затем дубль. Больше в том сезоне он не забивал, а летом следующего, 2014-го, и вовсе уехал в аренду в английский «Ньюкасл». Только в 2015-м игрок «по-настоящему» вернулся в «Шахтер», и болельщики узнали его таким, каким знают по сей день. Настоящим, забивным форвардом Факундо Феррейрой.

В эксклюзивном интервью УНИАН футболист рассказал о перипетиях трансферной саги, нелегком привыкании к украинскому быту и языковых проблемах.

Факкундо, совсем недавно состоялся матч против «Манчестер Сити». Наверное, эмоции от игры еще не улеглись…

О, да, вы правы… Эмоции действительно переполняют до сих пор. Я думаю, что мы провели прекрасный матч и смогли порадовать всех украинских болельщиков. Выход в плей-офф Лиги чемпионов – очень большой успех.

Что значит для вас лично плей-офф Лиги чемпионов?

Для меня лично – это очень важное карьерное достижение. У нас была очень сложная группа, но мы всегда верили в то, что можем выйти из нее. Как видите, у нас все получилось.

Какой момент в решающей игре с «МанСити» считаете переломным?

Я считаю, что нам очень помог гол Бернарда. Этот гол прибавил нам уверенности и дал больше пространства для контратак. Кроме того, я думаю, в этом матче нам очень хорошо удавалось переходить от обороны к контратакам.

Каково оно – быть лучшим бомбардиром «Шахтера» в тот момент, когда команда вышла в плей-офф ЛЧ?

Я думаю, что этот сезон особенный для всей нашей команды. И быть лучшим бомбардиром в такой момент – особенно приятно. Но я, прежде всего, думаю о своей команде. И так же рад успехам «Шахтера» в целом, как и все мои партнеры по команде. Ведь мы в 1/8 Лиги Чемпионов!

Вы переехали в Украину более четырех лет назад – летом 2013-го. Были ли другие варианты, кроме «Шахтера»? Если не секрет, какие?

Я всегда ощущал интерес со стороны других клубов, но ФК «Шахтер» был наиболее заинтересован и серьезен в своем подходе и намерениях, поэтому у меня не было сомнений, когда отдал предпочтение клубу из Донецка.

И все же, почему отдали предпочтение именно «Шахтеру»?

Я хотел играть в Европе, а «Шахтер» – это именно та команда, которая всегда играет в еврокубках. Я следил за играми горняков в еврокубках, поэтому мне очень понравилась предложение присоединится к ФК «Шахтер».

Что знали тогда об Украине и об украинском футболе?

Я следил за украинским чемпионатом потому, что тут играли аргентинцы в харьковском «Металлисте». В Аргентине всегда показывали матчи и сообщали результаты «Металлиста», в связи с тем, что там играли аргентинцы. Так что для меня украинский футбол был более-менее знакомым.

Можете вспомнить, какой вам показалась Украина на первый взгляд?

Все очень отличалось от моей привычной жизни в Аргентине. Другой язык, другие люди, команда, все было другое. Признаюсь, сначала мне было здесь очень непросто.

Назовите три главных отличия Украины от Аргентины?

Это язык, то, как живут люди тут и то, как они думают. В этом плане наши страны очень разные.

В начале своей карьеры в «Шахтере» вы сделали хет-трик в матче с киевским «Арсеналом». Помните ту игру?

Да, я помню этот матч. Мы выиграли со счетом 7:0 и я забил 3 мяча. Тогда все сложилось, как нельзя лучше.

Отлично, тогда вы должны еще помнить, как спустя ровно три недели после того матча вы сделали дубль в игре с «Зарей»…

Да. Эту игру я тоже помню. Тем более, что после этого матча я больше не забивал, вплоть до возвращения из Англии…

Через год после игры с «Зарей» вы на правах аренды отправились в «Ньюкасл». Какие были мотивы того перехода?

На тот момент для меня не было места в составе. К тому же, учитывая события в Донецке, лучшим выходом тогда было уехать в аренду.

За «Ньюкасл» вы так и не сыграли ни одного матча. В чем причина?

Когда я приехал в «Ньюкасл», я был не в лучших игровых кондициях, так как не имел игровой практики в «Шахтере» на протяжении нескольких месяцев. Когда же я почувствовал, что набрал форму и могу играть, у меня произошла травма спины, из-за которой я выбыл на 5 месяцев. После этого уже пришло время возвращаться в «Шахтер».

Когда возвращались из Англии, думали о другой аренде или были твердо намерены со второй попытки все-таки закрепиться в «Шахтере»?

Я решил, что приоритетом будет остаться в «Шахтере». И, если клуб захочет, чтобы я остался, я останусь.

Свои первые шаги в «Шахтере» вы делали под руководством Луческу, а сейчас команду возглавляет Фонсека. Что общего между этими специалистами? Чем они не похожи друг на друга?

Я считаю, что это два абсолютно разных тренера.

Тогда можно ли сказать, что «Шахтер» в некоторых деталях все еще остается командой Луческу, или Фонсека уже все поменял?

Думаю, что нет. Пауло смог внедрить свой стиль игры. Под руководством Пауло мы играем совсем по-другому.

Летом 2018 года у вас заканчивается контракт с «Шахтером». Что дальше? Ведутся ли переговоры о продлении соглашения? Хотите ли вы остаться? Заинтересован ли клуб в ваших услугах?

Я пока не думаю об этом. Еще достаточно много времени впереди.

Вы стали первым аргентинцем в команде, где исторически выступает много бразильцев. Как известно, эти страны в футбольном смысле не слишком дружны между собой. Вас это не смущало?

Я знал, что в команде 12 бразильцев, когда переходил в «Шахтер». Я знал, что, возможно, будет сложно входить в их стиль игры, но со временем я смог адаптироваться.

С кем в команде у вас самые дружеские отношения?

Больше всего я общаюсь с Марлосом и Тайсоном.

Как дела с украинским или русским языком?

Я мало чему научился. Было легче выучить португальский язык, учитывая то, что с тренером и бразильцами я разговариваю на португальском.

Можете сказать, что на все сто процентов адаптировались в чемпионате Украины?

Уже да. Я хорошо себя чувствую в Украине.

В своем недавнем интервью вы сказали, что в чемпионате Аргентины «Шахтер» занял бы первое место. Откуда такая уверенность? Неужели «Ривер Плейт» или, к примеру, «Бока Хуниорс» настолько слабы?

Это лучшие команды Аргентины. Но, я думаю, что уровень «Шахтера» не ниже и он смог бы победить.

В свое время вы выступали за молодежную сборную Аргентины. С кем из известных игроков вы играли вместе?

У большинства моих товарищей по молодежной сборной карьера сложилась хорошо, но среди них нет звезд мирового уровня.

В каких турнирах играли в сборной? Против кого?

Чемпионат мира U 20 и Copa Sudamericana U 20. На Мундиале мы играли с Португалией, Мексикой и Англией, а на Copa Sudamericana со сборными всех стран Южной Америки.

Мечтаете ли о выступлениях за главную команду страны?

Да, но, вместе с тем, я отдаю себе отчет, что это очень сложно, учитывая качество и уровень аргентинских нападающих.

Сборная Аргентины была очень близка к тому, чтобы не попасть на ЧМ-2018. Как бы страна отреагировала на такой провал?

Отборочный этап был действительно очень сложным. Аргентинцы хотели, чтобы сборная прошла квалификацию любым путем. К счастью, команде удалось пройти в финальный турнир.

Сам же Мундиаль существенно отличается от отборочного этапа и у тренерского штаба будет время, чтобы поработать над своим виденьем игры и внедрить его.

Недавно украинское гражданство получил Марлос. Вас не посещают похожие мысли?

Учитывая то, что у меня уже есть аргентинский и итальянский паспорта, я не могу играть за сборную Украины.

Сейчас в сборной Аргентины просто изумительный выбор атакующих игроков. Месси, Дибала, Агуэро, Игуаин, Икарди, Ди Мария. А вот в защите и средней линиях такого выбора нет. С чем связан такой перекос?

Не соглашусь с вами. Я считаю, что в нашей сборной есть очень хорошие игроки не только в атаке, но и в обороне. Возможно, их уровень не такой высокий, как уровень атакующей линии, но все же.

Назовите тройку самых сильных форвардов в мире на сегодня.

Роберт Левандовски – Эдинсон Кавани – Гонсало Игуаин. В таком порядке. Это лучшие, по моему мнению.

А как насчет тройки самых сильных украинских футболистов?

Марлос – Ярмоленко – Коноплянка.

Кирилл Стадниченко