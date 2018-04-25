Нападающий "Шахтера" Факкундо Феррейра: "Учитывая, что у меня уже есть аргентинский и итальянский паспорта, я не могу играть за сборную Украины"
Игрок «Шахтера» Факкундо Феррейра в нынешнем году является самым результативным в команде. На его счету 13 голов в УПЛ и два – в Лиге чемпионов. УНИАН расспросил аргентинца о личных успехах в сезоне 2017/18, команде, трудностях адаптации в Украине и отношениях с бразильской диаспорой в составе горняков.
Факкундо переехал в Украину летом 2013-го года и ярко дебютировал в команде, сделав сначала хет-трик, а затем дубль. Больше в том сезоне он не забивал, а летом следующего, 2014-го, и вовсе уехал в аренду в английский «Ньюкасл». Только в 2015-м игрок «по-настоящему» вернулся в «Шахтер», и болельщики узнали его таким, каким знают по сей день. Настоящим, забивным форвардом Факундо Феррейрой.
В эксклюзивном интервью УНИАН футболист рассказал о перипетиях трансферной саги, нелегком привыкании к украинскому быту и языковых проблемах.
Факкундо, совсем недавно состоялся матч против «Манчестер Сити». Наверное, эмоции от игры еще не улеглись…
О, да, вы правы… Эмоции действительно переполняют до сих пор. Я думаю, что мы провели прекрасный матч и смогли порадовать всех украинских болельщиков. Выход в плей-офф Лиги чемпионов – очень большой успех.
Что значит для вас лично плей-офф Лиги чемпионов?
Для меня лично – это очень важное карьерное достижение. У нас была очень сложная группа, но мы всегда верили в то, что можем выйти из нее. Как видите, у нас все получилось.
Какой момент в решающей игре с «МанСити» считаете переломным?
Я считаю, что нам очень помог гол Бернарда. Этот гол прибавил нам уверенности и дал больше пространства для контратак. Кроме того, я думаю, в этом матче нам очень хорошо удавалось переходить от обороны к контратакам.
Каково оно – быть лучшим бомбардиром «Шахтера» в тот момент, когда команда вышла в плей-офф ЛЧ?
Я думаю, что этот сезон особенный для всей нашей команды. И быть лучшим бомбардиром в такой момент – особенно приятно. Но я, прежде всего, думаю о своей команде. И так же рад успехам «Шахтера» в целом, как и все мои партнеры по команде. Ведь мы в 1/8 Лиги Чемпионов!
Вы переехали в Украину более четырех лет назад – летом 2013-го. Были ли другие варианты, кроме «Шахтера»? Если не секрет, какие?
Я всегда ощущал интерес со стороны других клубов, но ФК «Шахтер» был наиболее заинтересован и серьезен в своем подходе и намерениях, поэтому у меня не было сомнений, когда отдал предпочтение клубу из Донецка.
И все же, почему отдали предпочтение именно «Шахтеру»?
Я хотел играть в Европе, а «Шахтер» – это именно та команда, которая всегда играет в еврокубках. Я следил за играми горняков в еврокубках, поэтому мне очень понравилась предложение присоединится к ФК «Шахтер».
Что знали тогда об Украине и об украинском футболе?
Я следил за украинским чемпионатом потому, что тут играли аргентинцы в харьковском «Металлисте». В Аргентине всегда показывали матчи и сообщали результаты «Металлиста», в связи с тем, что там играли аргентинцы. Так что для меня украинский футбол был более-менее знакомым.
Можете вспомнить, какой вам показалась Украина на первый взгляд?
Все очень отличалось от моей привычной жизни в Аргентине. Другой язык, другие люди, команда, все было другое. Признаюсь, сначала мне было здесь очень непросто.
Назовите три главных отличия Украины от Аргентины?
Это язык, то, как живут люди тут и то, как они думают. В этом плане наши страны очень разные.
В начале своей карьеры в «Шахтере» вы сделали хет-трик в матче с киевским «Арсеналом». Помните ту игру?
Да, я помню этот матч. Мы выиграли со счетом 7:0 и я забил 3 мяча. Тогда все сложилось, как нельзя лучше.
Отлично, тогда вы должны еще помнить, как спустя ровно три недели после того матча вы сделали дубль в игре с «Зарей»…
Да. Эту игру я тоже помню. Тем более, что после этого матча я больше не забивал, вплоть до возвращения из Англии…
Через год после игры с «Зарей» вы на правах аренды отправились в «Ньюкасл». Какие были мотивы того перехода?
На тот момент для меня не было места в составе. К тому же, учитывая события в Донецке, лучшим выходом тогда было уехать в аренду.
За «Ньюкасл» вы так и не сыграли ни одного матча. В чем причина?
Когда я приехал в «Ньюкасл», я был не в лучших игровых кондициях, так как не имел игровой практики в «Шахтере» на протяжении нескольких месяцев. Когда же я почувствовал, что набрал форму и могу играть, у меня произошла травма спины, из-за которой я выбыл на 5 месяцев. После этого уже пришло время возвращаться в «Шахтер».
Когда возвращались из Англии, думали о другой аренде или были твердо намерены со второй попытки все-таки закрепиться в «Шахтере»?
Я решил, что приоритетом будет остаться в «Шахтере». И, если клуб захочет, чтобы я остался, я останусь.
Свои первые шаги в «Шахтере» вы делали под руководством Луческу, а сейчас команду возглавляет Фонсека. Что общего между этими специалистами? Чем они не похожи друг на друга?
Я считаю, что это два абсолютно разных тренера.
Тогда можно ли сказать, что «Шахтер» в некоторых деталях все еще остается командой Луческу, или Фонсека уже все поменял?
Думаю, что нет. Пауло смог внедрить свой стиль игры. Под руководством Пауло мы играем совсем по-другому.
Летом 2018 года у вас заканчивается контракт с «Шахтером». Что дальше? Ведутся ли переговоры о продлении соглашения? Хотите ли вы остаться? Заинтересован ли клуб в ваших услугах?
Я пока не думаю об этом. Еще достаточно много времени впереди.
Вы стали первым аргентинцем в команде, где исторически выступает много бразильцев. Как известно, эти страны в футбольном смысле не слишком дружны между собой. Вас это не смущало?
Я знал, что в команде 12 бразильцев, когда переходил в «Шахтер». Я знал, что, возможно, будет сложно входить в их стиль игры, но со временем я смог адаптироваться.
С кем в команде у вас самые дружеские отношения?
Больше всего я общаюсь с Марлосом и Тайсоном.
Как дела с украинским или русским языком?
Я мало чему научился. Было легче выучить португальский язык, учитывая то, что с тренером и бразильцами я разговариваю на португальском.
Можете сказать, что на все сто процентов адаптировались в чемпионате Украины?
Уже да. Я хорошо себя чувствую в Украине.
В своем недавнем интервью вы сказали, что в чемпионате Аргентины «Шахтер» занял бы первое место. Откуда такая уверенность? Неужели «Ривер Плейт» или, к примеру, «Бока Хуниорс» настолько слабы?
Это лучшие команды Аргентины. Но, я думаю, что уровень «Шахтера» не ниже и он смог бы победить.
В свое время вы выступали за молодежную сборную Аргентины. С кем из известных игроков вы играли вместе?
У большинства моих товарищей по молодежной сборной карьера сложилась хорошо, но среди них нет звезд мирового уровня.
В каких турнирах играли в сборной? Против кого?
Чемпионат мира U 20 и Copa Sudamericana U 20. На Мундиале мы играли с Португалией, Мексикой и Англией, а на Copa Sudamericana со сборными всех стран Южной Америки.
Мечтаете ли о выступлениях за главную команду страны?
Да, но, вместе с тем, я отдаю себе отчет, что это очень сложно, учитывая качество и уровень аргентинских нападающих.
Сборная Аргентины была очень близка к тому, чтобы не попасть на ЧМ-2018. Как бы страна отреагировала на такой провал?
Отборочный этап был действительно очень сложным. Аргентинцы хотели, чтобы сборная прошла квалификацию любым путем. К счастью, команде удалось пройти в финальный турнир.
Сам же Мундиаль существенно отличается от отборочного этапа и у тренерского штаба будет время, чтобы поработать над своим виденьем игры и внедрить его.
Недавно украинское гражданство получил Марлос. Вас не посещают похожие мысли?
Учитывая то, что у меня уже есть аргентинский и итальянский паспорта, я не могу играть за сборную Украины.
Сейчас в сборной Аргентины просто изумительный выбор атакующих игроков. Месси, Дибала, Агуэро, Игуаин, Икарди, Ди Мария. А вот в защите и средней линиях такого выбора нет. С чем связан такой перекос?
Не соглашусь с вами. Я считаю, что в нашей сборной есть очень хорошие игроки не только в атаке, но и в обороне. Возможно, их уровень не такой высокий, как уровень атакующей линии, но все же.
Назовите тройку самых сильных форвардов в мире на сегодня.
Роберт Левандовски – Эдинсон Кавани – Гонсало Игуаин. В таком порядке. Это лучшие, по моему мнению.
А как насчет тройки самых сильных украинских футболистов?
Марлос – Ярмоленко – Коноплянка.
Кирилл Стадниченко