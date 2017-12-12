Киевское "Динамо" проведет в зимнее межсезонье 11 контрольных матчей

Футболисты киевского "Динамо" отправились в отпуск, который продлится до 12 января, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В этот и следующий дни игроки традиционно пройдут медобследование.

Утром 14-го января динамовцы в полном составе отправятся на хорошо знакомые места в Марбелью, где до 27-го числа проведут тренировочный сбор. Ориентировочно команда проведет пять контрольных матчей, но количество игр еще может измениться.

На втором сборе, который также пройдет в Марбелье и начнется 1-го февраля, в планах команды шесть спаррингов.

15 февраля команда проведет первый официальный матч в 2018-м году - против греческого АЕК в Афинах (игра 1/16 финала Лиги Европы). А через 2-3 дня возобновится сезон украинской Премьер-лиги, где "Динамо" в рамках 20-го тура сыграет с донецким "Олимпиком".

Состав, который будет готовиться ко второй части сезона, станет известен ближе к выходу команды из отпуска.