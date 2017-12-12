Вратарем "Зари" Луниным заинтересовались два гранда английской Премьер-лиги

Скауты лондонских клубов "Арсенал" и "Тоттенхэм" просматривали голкипера луганской "Зари" и сборной Украины Андрея Лунина.

Об этом рассказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов в интервью официальному сайту клуба.

"Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал". Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит", - сказал Рафаилов.

Отметим, что в нынешнем сезоне 18-летний вратарь принял участие в 16 матчах украинской Премьер-лиги (УПЛ) и пропустил 22 гола. В Лиге Европы Лунин провел 6 поединков и пропустил 9 мячей, запомнившись яркими действиями в отдельных матчах.