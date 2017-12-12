Форвард "Ливерпуля" Салах признан лучшим футболистом Африки

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах получил приз лучшему футболисту Африки 2017 года.

Данная награда, инициированная BBC, вручается с 2001 года. В разные годы ее получали Яя Туре, Дидье Дрогба и другие известные футболисты.

Голосование проводилось среди зрителей телеканала, сообщает сайт BBC. Салах опередил Садьо Мане, Пьера-Эмерика Обамеянга, Наби Кейта и Виктора Мозеса.

Отметим, что на данный момент Мохамед Салах лидирует в списке бомбардиров английской Премьер-лиги с 13 голами.

Как сообщал УНИАН, сборная Египта получила соперников в финальной части ЧМ-2018. Египтяне сыграют в одной группе со сборными России, Уругвая и Саудовской Аравии.