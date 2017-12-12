ФФУ начнет тестирование системы видеоповторов уже в этом сезоне

Уже в текущем сезоне в украинском футболе может заработать система видеоповторов - так называемый видеоассистент рефери.

Об этом официальному сайту ФФУ сообщил президент федерации футбола Андрей Павелко.

"Мы обратились к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) с письмом, в котором выразили желание присоединиться к программе тестирования системы Видео ассистент рефери (VAR). Как известно, IFAB разрешила двухлетний эксперимент по тестированию системы Видео ассистент рефери. ФИФА в этом году тестировала систему во время чемпионата мира среди 20-летних игроков и во время Кубка Конфедераций", - сообщил Павелко.

По его словам, для того, чтобы система "Видео ассистент" начала работать в Украине, национальной федерации нужно выполнить ряд требований IFAB.

"Это не только технические требования к качеству трансляции матчей – количество камер, оборудование мест для просмотра и другие нюансы. Это также и определенные требования к арбитрам, которым необходимо пройти соответствующий курс обучения.

IFAB выдвигает достаточно серьезные требования, но будем надеяться что нам хватит для подготовки зимнего межсезонья. Начнем тестировать систему, возможно, на отдельных матчах повышенной сложности. Хотя окончательное решение по этому вопросу примем уже ближе к началу второй части сезона", – сказал Павелко.

Президент ФФУ добавил, что введение системы "Видео ассистент" повысит качество украинского футбола.

Систему VAR арбитрам разрешено использовать только в четырех случаях - для определения правильности забитого гола, сомнениях при удалении игрока с поля (прямой красной карточки, но не второй желтой), назначении пенальти, а также если судья сомневается, правильно ли идентифицировал нарушителя.