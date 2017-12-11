Гендиректор "Шахтера" Палкин: у судьи Бойко проблемы с головой и психологией

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин резко высказался об арбитраже матча 19-го тура украинской Премьер-лиги против "Зари" (1:2).

Напомним, "Шахтер" доигрывал поединок ввосьмером, в его ворота был также назначен пенальти. Кроме того, горняки упустили не только победу, но и ничью в компенсированное время, пропустив после 90-й минуты два мяча.

Палкин назвал арбитраж в исполнении рефери Сергея Бойко "унижением" и призвал ФФУ наказать судью.

«Это было унижение клуба. Унижение клуба, который является чемпионом Украины и дает больше всего очков в копилку рейтинга страны. Унижение клуба, который по десятилетней шкале УЕФА входит в топ-12 сильнейших клубов Европы», — заявил Палкин в эфире телеканала "Футбол 1".

Читайте такжеПредставители "Шахтера" оскорбляли арбитра по ходу всего матча - игрок "Зари" Андриевский (видео) «Таких псевдо-арбитров нужно проверять у психолога на полную адекватность и восприятие реальности. У Бойко проблемы с головой и психологией. После таких матчей просто опускаются руки дальше заниматься футболом. С этим нужно что-то делать. Надеюсь, в ближайшее время комитет арбитров разберется с этой ситуацией».

Отдельно Палкин оправдал действия главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки, который после матча напал на судью Бойко.

«Я бы хотел спросить этого псевдо-судью, хоть когда-то трех игроков за матч удаляли из тех клубов, которые входят в топ-12? Более того, я понимаю реакцию Фонсеки. Если бы я был на его месте, то от парочки апперкотов в его сторону не отказался бы и не удержался бы».

Как сообщал УНИАН, ранее Комитет арбитров ФФУ одобрил два из трех удалений, а также пенальти назначенные арбитром Бойко в матче "Заря" - "Шахтер".

Последует ли реакция на агрессивное поведение Фонсеки и его помощников со стороны дисциплинарных органов, неизвестно.