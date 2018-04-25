Лучшие на газоне: осенний рейтинг футболистов Чемпионата Украины

К сожалению, выбор лидеров в чемпионате Украины далеко не так велик. Это наглядно показывает турнирная таблица УПЛ, об этом говорит выбор главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, который регулярно делает ставку исключительно на легионеров и игроков «Динамо» и «Шахтера» (максимум – тех, кто находится в аренде в других клубах УПЛ), наконец, об этом свидетельствует индивидуальная статистика игроков по амплуа.

УНИАН составил собственный рейтинг лучших игроков осенней части чемпионата Украины по футболу по номинациям.

Лучший вратарь: Андрей Пятов

Пожалуй, это самая безальтернативная номинация в нашем хит-параде. С тех пор, как завершил карьеру Александр Шовковский, Пятову нет равных среди вратарей, выступающих в чемпионате Украины. И Пятов из года в год продолжает доказывать свой высокий класс. Он не просто лучший украинский вратарь последних лет, он лучший с большим отрывом.

Пятов действует в современной манере. Наверное, будь он помоложе, заинтересовал бы одного из лучших тренеров современности Хосепа Гвардиолу. Пеп любит именно таких вратарей, ведь Пятов не только уверенно действует на линии ворот, но и очень хорошо играет ногами. Первый пас у него поставлен не хуже, чем у многих защитников. Неслучайно именно Андрей Пятов часто становится автором голевых передач. Кроме того, он здорово помогает своим центральным защитникам, подчищая их огрехи.

Конечно, и у него не обходится без досадных ошибок (у кого из вратарей их нет?). Но даже если таковые случаются, Андрей никогда не впадает в панику. Со стороны кажется, что Пятов никогда не нервничает. Пожалуй, для вратаря это наиболее важное качество. Андрей всегда спокоен, всегда уверен в себе и умеет держать удар. Он из тех вратарей, который не поплывет даже после грубой ошибки.

Думается, в «Шахтере» и сборной Украины Андрею еще долго не будет равных.

Лучший защитник: Евгений Хачериди

С приходом Александра Хацкевича в «Динамо» Хачериди вернулся на свой былой уровень. Судя по всему, с Ребровым у Евгения была неприязнь на личностном уровне, отсюда – и возникающие постоянно проблемы. Когда же «Динамо» возглавил Хацкевич, новостей о нарушениях режима или нежелании тренироваться уже не поступало.

Представить оборону киевского «Динамо» без Хачериди сегодня невозможно. Более того, если раньше ее олицетворяли Хачериди и Вида, то с уходом хорвата вся надежда только на украинца. По классу он на голову превосходит своих партнеров по обороне.

Кроме того, у Хачериди есть все данные, чтобы выступать в сильном клубе любого из топ-чемпионатов. Почему этого не случилось? Наверное, он слишком поздно повзрослел…

Если же придумывать оптимальную пару центральных защитников сборной Украины, в ней по любому должно найтись место для Хачериди. А рядом – Ракицкий, Ордец, Кривцов или кто-то еще. Андрей Шевченко же довольно часто отдает предпочтение игрокам «Шахтера». Почему? Это нужно спросить у Шевченко. Наверняка, против Хачериди играет его репутация. Но в том, что она такая, виноват сам игрок «Динамо». Будем надеяться, что к 30-ти годам Хачериди окончательно стал взрослым, и на ближайшие пару лет в «Динамо» и сборной будет центрбек очень высокого уровня.

Лучший полузащитник: Фред

Наверное, это самый дорогостоящий футболист, выступающий сегодня в чемпионате Украины. Вполне возможно, он также «следующий на продажу» после Алекса Тейшейры, Дугласа Косты, Фернандиньо и других бразильцев Шахтера.

Именно Фреду принадлежит ключевая роль в полузащите горняков. Как и Фернандиньо до перехода в «Манчестер Сити», он связывает оборону и атаку прочной нитью. Современный полузащитник без слабых мест, за которым уже давненько следят европейские топ-клубы. И если бы не дисквалификация, которую Фред отбывал до лета 2017 года, вполне возможно, его уже бы не было в «Шахтере». А так он продолжает выступать в Украине и приносить пользу клубу из Донбасса.

К слову, Фред вместе с Тайсоном относительно регулярно вызываются в сборную Бразилии. У него есть шансы сыграть на ЧМ-2018, что автоматически повысит его ценник.

На данный момент, это один из тех игроков, которому нет альтернативы. Кто бы не вышел на поле вместо Фреда, «Шахтер» тут же теряет в качестве. Тем не менее, все идет к тому, что уже в ближайшее время ему придется искать замену. Если Фред окажется в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2018, удержать его в «Шахтере» будет очень сложно. Да и, наверное, не нужно…

Лучший нападающий: Факундо Ферейра

Карьера этого аргентинца начиналась не слишком удачно. Он переехал в Украину в 2013 году. А уже через год Факунду отдали в аренду, и в «Шахтер» он вернулся только в 2015-м. Только после этого Феррейра стал главным нападающим «Шахтера» и наконец-то начал забивать.

В нынешнем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате УПЛ. Конечно, он не из тех форвардов, кто сам создает себе моменты – ему нужно «подносить снаряды». Но в эффективности Факундо заметно прибавил. Грубо говоря, если раньше он реализовывал один момент из пяти, то теперь забивает в одном случае из трех. Вопрос только в том, что летом у него заканчивается контракт, и новостей о его продлении пока не поступало.

Кто мог стать конкурентом Факунды в этой номинации? Наверное, только динамовцы Мбокани и Мораес. Но оба они только летом вернулись из аренд и провели первую половину нынешнего сезона достаточно неровно.

Лучший молодой игрок: Виктор Цыганков

О нем начали говорить еще год назад, когда Сергей Ребров позволил Виктору Цыганкову дебютировать не просто в киевском «Динамо» - в рядовом матче УПЛ – а в Лиге чемпионов. Дебют получился достаточно ярким. Однако далеко идущие выводы никто не делал. Все понимали: в столь юном возрасте можно быстро вспыхнуть и еще быстрее погаснуть.

Весной Виктор был уже не так хорош, но за «Динамо» играл регулярно. Продолжает он играть и при Хацкевиче. Вот только хорошие матчи сменяются откровенно посредственными, что тоже можно объяснить очень нежным возрастом.

С уходом Андрея Ярмоленко ответственность, возложенная на Цыганкова, резко возросла. И, по большому счету, он с ней справляется. Виктор получает много игровой практики и продолжает прогрессировать. Андрей Шевченко тоже обращает на него внимание, вот только в сборной ему придется конкурировать с Ярмоленко и Коноплянкой. Если эту конкуренцию Цыганков выдержит, может вырасти в хорошего футболиста. Впрочем, для этого ему нужно уходить из киевского «Динамо» намного раньше, чем это сделал Ярмоленко.

Лучший тренер: Пауло Фонсека

И в этой номинации особых сомнений не было. Португалец постоянно повторяет, что главный турнир для его команды – чемпионат Украины. Скорее всего, Фонсека слегка лукавит. На Лигу чемпионов свою команду ему настраивать не надо, а вот в чемпионате мотивации его подопечным зачастую не хватает. Вот Фонсека и твердит одно и то же перед каждой игрой. Кстати, в некоторых случаях достучаться до подопечных все-равно не получается.

Тем не менее, ни одна из команд УПЛ не испытывает таких нагрузок, как «Шахтер». Перестраиваться с Лиги чемпионов на чемпионат Украины и наоборот крайне тяжело. В Украине все совершенно по-другому – и соперники, вынуждающие «Шахтер» буквально вытаптывать чужую штрафную площадку, и зачастую пустые трибуны, и поля, и многое другое. Но Фонсека крепкой хваткой держит контроль над командой. Он не испортил ничего, что было при Луческу, зато привнес много своего, из-за чего «Шахтер», потеряв в кадровом плане, точно не стал слабее.

В этом конкретном случае возникает такая же обеспокоенность, как и в случае с Факундой. Будущим летом у Фонсеки заканчивается контракт, который до сих пор не продлен. А тут еще постоянные комментарии от самого Пауло, желающего поработать в Англии и, возникающие перманентно слухи, о заинтересованности в его услугах команд АПЛ разного калибра. Параллельно идут новости о заинтересованности в услугах португальца со стороны самых разных клубов. И чем лучше «Шахтер» выступит в Лиге чемпионов, тем эта заинтересованность будет предметнее. В общем, удержать Фонсеку тоже будет непросто.

Кирилл Стадниченко