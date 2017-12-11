Гендиректор "Шахтера": и мы, и "Рома" довольны жеребьевкой

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которой соперником донетчан стала "Рома".

«"Рома" – не самый плохой вариант, если учитывать, что в возможных соперниках были и "Барселона", и "ПСЖ", и "Манчестер Юнайтед". Считаю, для нас это хорошая жеребьевка. "Шахтер" уже встречался с римлянами на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в 2011 году, и тогда мы прошли дальше. Успешный опыт с этой командой есть, и следует им воспользоваться – показать футбол, который понравится нашим болельщикам, и сделать все, чтобы пробиться в следующий раунд», - отметил гендиректор "Шахтера".

«Мы уже говорили с представителями "Ромы" после церемонии. У нас с ними хорошие взаимоотношения – общаемся вне футбола и даже сейчас на церемонии сидели недалеко. Могу сказать, что и мы, и итальянцы довольны жеребьевкой. Главное, у кого останется хорошее настроение после матчей 1/8 финала», — цитирует Палкина официальный сайт "Шахтера".

Палкин подчеркнул, что итальянский клуб вышел из группы с первого места, опередив "Челси" и "Атлетико" (Мадрид).

"Это очень показательный факт, который говорит о высоком классе соперника. Кроме того, в "Роме" сейчас собраны сильные футболисты: тот же Наингголан, Эдин Джеко, голкипер Алисон. Сегодня это игроки высокого уровня. Надо очень и очень серьезно готовиться к матчу, тем более что для нашей команды он один из первых в следующем году – сразу после двух с половиной месяцев перерыва", - отметил Палкин.

Напомним, "Шахтер" первый матч против "Ромы" сыграет дома 21 февраля, а ответный — на выезде 13 марта.