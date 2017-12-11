Комитет арбитров признал ошибки судей в матчах с участием "Шахтера" и "Динамо" в УПЛ

Комитет арбитров ФФУ разобрал работу судей в матчах 19-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт комитета.

Арбитр скандального матча в Запорожье «Заря» – «Шахтер» Сергей Бойко ошибся только в одном случае – когда удалил полузащитника «Шахтера» Фреда. По мнению Комитета арбиров, вторая желтая карточка Фреду на 86-й минуте была показана поспешно. В свою очередь, красные карточки Петряку и Ракицкому, а также пенальти были назначены верно.

Читайте такжеГендиректор "Шахтера" Палкин: за все годы работы в клубе такого беспредела не виделСудья Юрий Можаровский, который работал на поединке «Александрия» – «Динамо», также ошибся в одном эпизоде, ошибочно не назначив пенальти на 42-й минуте в ворота «Александрии». Защитник хозяев Валерий Бондаренко в собственной штрафной цеплялся за футболку игрока киевлян Тамаша Кадара - эпизод заслуживал назначения 11-метрового.

В свою очередь, удаление тренера «Динамо» Олега Лужного из технической зоны, а также вторая желтая карточка за симуляцию Артему Беседину были вынесены верно.

Напомним, в обоих матчах - в Александрии и Запорожье - произошли ряд спорных эпизодов. "Динамо" и "Шахтер" выразили недовольство действиями рефери в этих играх.