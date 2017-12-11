Легенда "Ромы" Тотти: "Шахтер" - хороший вариант

Экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти считает «Шахтер» приемлемым соперником в 1/8 финала Лиги чемпионов для римской команды, но призвал избежать недооценки украинскго клуба.

«Учитывая, какие еще были варианты, жребий хороший. Но не стоит недооценивать соперника. «Шахтер» хорош технически и силен физически, хорошо играет дома. Это будет открытый матч, но чем дальше, тем будет сложнее. Футбол полон сюрпризов, и мы создадим проблемы любому сопернику, с которым встретимся», - сказал Тотти, которого цитирует Xsport со ссылкой на итальянскую Sport Mediaset.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтер" и "Рома" проведут в Харькове 21 февраля. Ответная игра состоится в Риме 13 марта.