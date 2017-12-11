Стали известны даты матчей "Шахтера" и "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов
15:08, 11 декабря 2017Футбол
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Первую игру горняки проведут в Харькове 21 февраля.
facebook.com/fcshakhtar
Стали известны даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Ромой». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Первый матч, хозяином которого будет украинский клуб, состоится в Харькове 21 февраля.
Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
Напомним, "Шахтер" и "Рома" определены в соперники друг другу в результате жеребьевки, которая состоялась сегодня в Ньоне.
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