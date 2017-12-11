Стали известны даты матчей "Шахтера" и "Ромы" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны даты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Ромой». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч, хозяином которого будет украинский клуб, состоится в Харькове 21 февраля.

Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.

Напомним, "Шахтер" и "Рома" определены в соперники друг другу в результате жеребьевки, которая состоялась сегодня в Ньоне.