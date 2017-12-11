"Динамо" подало иск в Спортивный суд в Лозанне по несостоявшейся игре с "Мариуполем"

Член исполкома ФФУ, журналист Артем Франков сообщил о том, что «Динамо» отправило документы по несостоявшемуся поединку с «Мариуполем» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

«Документы в Лозанну по мариупольскому делу ушли, процесс идет своим чередом. Если удастся провести по ускоренной процедуре - хорошо и правильно. Повторюсь, это диктуется интересами чемпионата страны и расстановки в нем команд», - написал Франков в свежем номере журнала "Футбол".

Напомним, матч "Мариуполь" - "Динамо" не состоялся из-за неявки столичной команды в приазовский город.