"Динамо" подало иск в Спортивный суд в Лозанне по несостоявшейся игре с "Мариуполем"

14:47, 11 декабря 2017
Футбол
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Об этом сообщил член исполкома ФФУ Артем Франков.

ФК

Член исполкома ФФУ, журналист Артем Франков сообщил о том, что «Динамо» отправило документы по несостоявшемуся поединку с «Мариуполем» в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. 

«Документы в Лозанну по мариупольскому делу ушли, процесс идет своим чередом. Если удастся провести по ускоренной процедуре - хорошо и правильно. Повторюсь, это диктуется интересами чемпионата страны и расстановки в нем команд», - написал Франков в свежем номере журнала "Футбол".

Напомним, матч "Мариуполь" - "Динамо" не состоялся из-за неявки столичной команды в приазовский город.

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Теги: #матч Мариуполь-Динамо