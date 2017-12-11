Ломаченко получил приз лучшему боксеру года имени Мухаммеда Али
12:37, 11 декабря 2017Футбол
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Украинец победил в номинации "Боксер года на международной арене".
Ломаченко получил награду лучшему боксеру мира от Ring 8 / Instagram Василия Ломаченко
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полусреднем весе Василий Ломаченко получил приз имени Мухаммеда Али в номинации International Fighter of the Year ("Боксер года на международной арене") от авторитетного издания Ring 8.
Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.
Напомним, в последнем бою в ночь на воскресенье Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо техническим нокаутом.
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