Ломаченко получил приз лучшему боксеру года имени Мухаммеда Али

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO во втором полусреднем весе Василий Ломаченко получил приз имени Мухаммеда Али в номинации International Fighter of the Year ("Боксер года на международной арене") от авторитетного издания Ring 8.

Об этом сообщил менеджер украинца Эгис Климас.

Напомним, в последнем бою в ночь на воскресенье Ломаченко победил кубинца Гильермо Ригондо техническим нокаутом.