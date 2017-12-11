Гендиректор "Шахтера" Палкин: за все годы работы в клубе такого беспредела не видел

12:09, 11 декабря 2017
Футбол
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Один из руководителей горняков прокомментировал скандал после игры "Заря" - "Шахтер".

Сергей Паликн / footballua.tv

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин после поражения от луганской "Зари" (1:2) в компенсированное время в матче 19-го тура УПЛ заявил, что арбитр устроил на поле беспредел.

Напомним, донецкая команда заканчивала встречу в восьмером из-за трех удалений, а оба гола "Заря" забила уже в компенсированное время.

Читайте такжеПредставители "Шахтера" оскорбляли арбитра по ходу всего матча - игрок "Зари" Андриевский (видео) "Дорогие друзья, за все мои годы работы в клубе я ещё не видел такого беспредела, который судья устроил в матче. Такое судейство убивает футбол", - написал Палкин на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, по словам футболистов "Зари", представители "Шахтера" оскорбляли арбитра матча Сергея Бойко по ходу всего матча, а после финального свистка Паулу Фонсека выбежал на поле, попытавшись разобраться с рефери лично.

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Теги: #Заря - Шахтер скандал