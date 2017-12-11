Представители "Шахтера" оскорбляли арбитра по ходу всего матча - игрок "Зари" Андриевский (видео)

Вчера "Заря" в Запорожье обыграла "Шахтер" со счетом 2:1. Матч завершился скандалом - тренерский штаб "Шахтера" во главе с Паулу Фонсекой побежал выяснять отношения с арбитром встречи Сергеем Бойко.

Напомним, как сообщал УНИАН, горняки доигрывали матч в восьмером.

Эпизоды игры прокомментировал игрок "Зари" Александр Андриевский в интервью телеканалу "2+2".

"По поводу удаления Петряка ничего не могу сказать, но вот последние два. Было неприятно слушать, как они (игроки "Шахтера", - УНИАН) отзывались о судье по ходу всего матча и за каждый эпизод посылали его на три буквы. Это некрасиво. Не комментирую команду соперника, но это уже не в первый раз", — сказал Андриевский.

"Петряку вообще кричали не уходить с поля, когда его удалили. Такая солидная команда, играет в Лиге чемпионов... Мы с большим уважением относимся к ним, но они должны себя вести по-другому", - добавил полузащитник.