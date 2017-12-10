"Шахтер" проиграл Заре" на последних минутах, завершая матч в восьмером

В Запорожье состоялся последний матч 19-го тура УПЛ и всей осенней части сезона в украинском футболе. Луганская «Заря» сенсационно обыграла донецкий «Шахтер» – 2:1, причем оба гола футболисты "Зари" забили уже в компсированное время, когда основные 90 минут встречи истекли.

Об этом сообщает сайт Премер-лиги.

Счет в матче был открыт на 55-й минуте. Мяч в свой актив записал защитник "Шахтера" Иван Петряк, который раньше также выступал за «Зарю». Для него это первый гол в футболке «Шахтера».

С 79-й по 90-ю минуты главный арбитр матча Сергей Бойко удалил сразу троих футболистов «Шахтера» – Ивана Петряка, Фреда и Ярослава Ракицкого.

«Заря» воспользовалась численным преимуществом двумя голами на последних минутах – сначала на 90+2-й минуте пенальти реализовал Силас, затем автогол на 90+4-й минуте на счету защитника горняков Богдана Бутко.