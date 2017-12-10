"Ман Сити" Гвардиолы обыграл "Юнайтед" Моуриньо, установив рекорд английской Премьер-лиги

В английском Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся поединок лидеров английской Премьер-лиги: встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Дерби завершилось победой подопечных Хосепа Гвардиолы над командой Жозе Моуриньо со счётом 2:1.

«Сити» открыл счёт на 43-й минуте — после розыгрыша стандартного положения отличился Давид Сильва. Тем не менее ещё до перерыва «МЮ» сумел отыграться — в компенсированное к первому тайму время Рашфорд счёт сравнял. Победный мяч «горожане» забили на 54-й минуте также после розыгрыша углового — автором решающего гола стал Отаменди.

Благодаря этой победе лидирующий в таблице английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» увеличил отрыв от «Манчестер Юнайтед» до 11 очков.

Кроме того, команда Хосепа Гвардиолы побила рекорд чемпионата Англии по количеству побед подряд в одном сезоне: эта серия "Манчестер Сити" насчитывает уже 14 игр. Предыдущие достижения в АПЛ - 13 побед подряд - принадлежали "Арсеналу" и "Челси".