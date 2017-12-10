Онлайн-видеотрансляция "Заря" - "Шахтер": Премьер-лига, 19-й тур

В Запорожье на "Славутич-Арене" проходит последний матч 19-го тура Премьер-лиги, в котором встречаются луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Этот поединок заешает первую (осеннюю) часть сезона в украинском футболе.

Донецкий клуб, независимо от исхода этой встречи, уйдет на зимние каникулы в роли уверенного лидера. Пока что отрыв от "Динамо" составляет 3 очка, но горняки имеют возможность увеличить это расстояние.

У "Зари" 24 очка и 6-я строчка. Победа в этой игре может поднять луганчан сразу на две ступеньки вверх.

Отметим, что обе команды на этой неделе проводили матчи еврокубковых турниров. И если "Шахтер", обыграв "Манчестер Сити", вышел в плей-офф Лиги чемпионов, то "Заря" завершила свой путь в Лиге Европы поражением от "Атлетика".

Матч "Заря" - "Шахтер" начнется в Запорожье в 19.30

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.