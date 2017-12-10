В "Боруссии" Ярмоленко состоялась тренерская рокировка

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бос покинул свой пост. 54-летний голландец был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

До конца сезона командой будет руководить бывший тренер «Кельна» Петер Штегер, при котором клуб не выиграл ни в одном из 14 матчей бундеслиги этого сезона: 11 поражений, 3 ничьих.

Напомним, что экс-тренер «Аякса» Петер Бос летом возглавил «Боруссию» после ухода Томаса Тухеля.

На старте сезона дортмундцы при Босе выиграли 6 из 7 матчей, пропустив лишь 2 гола. Сейчас дортмундский клуб не выигрывает в чемпионате 8 матчей подряд и занимает 7-е место в таблице. Кроме того, «Боруссия» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Новый главный тренер дортмундской команды Петер Штегер прокомментировал свое назначение.

«Очень рад быть тренером такого коллектива. У нас тренировка сегодня днем и завтра, а потом – матч против «Майнца». Сейчас мне нужно познакомиться с командой и персоналом», – сказал Штегер.

Напомним, что к конце лета игроком дортмундской "Боруссии" стал украинец Андрей Ярмоленко, трансфер которого из киевского "Динамо" обошелся "Шмелям" в 25 миллионов евро.