"Динамо" потеряло очки в Александрии в матче Премьер-лиги

В Александрии состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Александрия" встречалась с вице-чемпионом краины киевским "Динамо". Фаворит и один из лидеров чемпионата потерял очки.

Матч завершился вничью - 0:0, сообщает сайт УПЛ.

Преимущество было на стороне подопечных Александра Хацкевича, однако реализовать его в голы гости не сумели, чему помешало и плохое поле.

На 77-й минуте в игре произошел противоречивый эпизод - за симуляцию в штрафной площади соперника вторую желтую карточку получил нападающий "Динамо" Беседин. Арбитр Юрий Можаровский не стал назначать 11-метровый и применил санкции к игроку киевской команды, удалив его с поля. Несколькими минутами ранее за неспортивное поведение был удален с тренерской скамейки один из наставников "Динамо" Олег Лужный.

"Александрия" набрала 19 очков, у "Динамо", которое идет вторым, - на 20 очков больше.