"Олимпик" проиграл "Ворскле" в центральном матче дня Премьер-лиги

<img src="https://images.unian.net/photos/2017_12/1512837988-5347-vorskla-obyigrala-olimpik.jpg?0.9227766271853612" alt="" Ворскла"="" обыграла="" "Олимпик"="" ФК="" title="">

В Киеве на сдадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 19-го тура чемпионата Украині по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал полтавскую "Ворсклу" и уступил сопернику, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:4.

Все голы в этом матче были забиты в течение первого получаса игры.

Уже на 10-й минуте счет открыл игрок полтавской команды. Александр Кобахидзе. Спустя еще 10 минут, на 20-й, Владимир Приемов сравнял счет, но равенство продержалось совсем недолго. На 22-й минуте Александр Чижов вновь вывел полтавчан вперед, а на 27-й Владислав Кулач реализовал пенальти и довел преимущество "Ворсклы" до двух голов.

В дальнейшем номинально гостевая команда сумела довести матч до уверенной победы. Более того, на 88-й минуте Вячеслав Шарпар довел счет до крупного, забив четвертый гол за "Ворсклу".

Таким образом, "Ворскла" набрала 31 очко и закрепилась на 3-м месте в турнирной таблице соревнований. У "Олимпика" осталось на счету 25 балов и 5-е место в УПЛ.