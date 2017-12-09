"Шахтер" поздравил детей-переселенцев с Новым годом

9 декабря заключительную тренировку «Шахтера» в 2017 году посетили дети-переселенцы из Донбасса, сообщает официальный сайт горняков.

50 ребят из Донецкой и Луганской областей приехали посмотреть, как «горняки» готовятся к финальному матчу года с «Зарей», а заодно пожелать команде победы в поединке. По завершении занятия футболисты вручили юным болельщикам подарки.

Андрей Пятов: «Дети – это всегда позитив. Мы каждый год устраиваем такие акции, стараемся дарить им радость. Я поддерживаю подобные мероприятия и с удовольствием общаюсь с ребятами. Все зарядились позитивными впечатлениями перед важным противостоянием с «Зарей»

В погоне за автографами и селфи малыши, несмотря на достаточно холодную погоду, долго не отпускали своих кумиров. Завершилась встреча общим фото на память.

– Больше всего мне понравилось, как игроки вручали нам подарки, – говорит Назар Уваров. – Интересно было понаблюдать за тренировкой «Шахтера». Я сам из Луганска, часто смотрю матчи любимой команды по телевизору. На мой взгляд, самые сильные футболисты – Марлос, Бернард, Тайсон, Исмаили, Ракицкий и Пятов.

– Очень понравилось занятие, – делится впечатлениями Миша Перцев. – Счастлив получить подарок от «Шахтера». Пока не открывал коробку, надеюсь, там есть конфеты. Я даже шарф специально надел, чтобы поддержать «горняков». Взял автограф у Бернарда – он классно играет. Еще мне безумно нравится Дарио Срна.

Напомним, это уже третья подобная акция «Шахтера». В 2016 и 2015 годах «оранжево-черные» также поздравляли детей-переселенцев из Донбасса в канун новогодних праздников.