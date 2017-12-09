"Мариуполь" обыграл "Сталь" а результативном матче Премьер-лиги

В Мариуполе завершился матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал "Сталь" из Каменского и выиграла в матче с 6-ю голами, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:2.

Судьба матч была решена во втором тайме.

До перерыва команды обменяли голами. На точный удар Эдгара Малакяна из "Стали" на 26-й минуте, хояева ответили атакой, которую завершил Руслан Фомин на 34-й минуте.

А затем три гола подряд забил "Мариуполь". На 67-й минуте Фомин сделал дубль и вывел свою команду вперед, на 78-й Андрей Тотовицкий увеличил преимущество своей команді, а на 82- Сергей Болбат довел счет до крупного.

Наконец, на 87-й минуте свой дубь сделал игрок "Стали" Малакян.

Таким образом, "Мариуполь" выиграл последний матч осенней части Премьер-лиги.