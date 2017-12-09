"Черноморец" сыграл вничью с "Зиркой" в матче Премьер-лиги с шестью голами (видео)

В Одессе завершился матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором олесский "Черноморец" принимал "Зирку" из Кропивницкого и свел игру вничью, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 3:3.

Судьба матча была решена в концовке игры.

В концовке первого тайма на 43-й минуте, счет открыл Алексей Хобленко. После передачи партнера по команде Ковальца Хобленко ворвался в штрафную, и ударом в дальний угол открыл счет - мяч от штанги влетел в ворота.

А после перерыва, на 51-й минуте, гости сравняли счет. После массированной атаки мяч отскочил к Алексею Чичкову, который ударом с угла вратарской поразил ворота - 1:1.

"Черноморец" вновь вышел вперед на 57-й минуте. Бамба после углового и передачи Татаркова ударом с угла вратарской отправил мяч в ближний угол ворот. В сотавшееся время одесситы не сумели удержать свой перевес.

На 83-й минуте счет сравнял Максим Прядун. После передачи в штрафную от Рассадкина Прядун легким кивком головы поразил угол ворот.

А на 87-й минуте после быстрой атаки Прядун сильно пробил в ближний угол, и мяч от штанги оказался в воротах.

Наконец, на 90-й минуте Хобленко реализовал пенальти и спас "Черноморец" от поражения. Удар Хобленко вратарь Паст отбил, но мяч от его рук все-таки залетел в ворота.