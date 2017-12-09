Ярмоленко: я не собираюсь останавливаться на достигнутом - FootballHub (видео)

Предлагаем вашему вниманию расширенную версию дортмундского эксклюзива с Андреем Ярмоленко на FootballHub.

В этой беседе украинский футболист рассказывает:

Про то, реализовал ли свою футбольную мечту.

Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Можно сказать, что всё! Попал в топ-команду в топ-чемпионате, и задачу выполнил. Можно полгода поиграть, вернуться домой, и рассказывать, что я там был. Я не собираюсь этого делать. Я сюда приехал играть в футбол. И показывать хороший футбол, чтобы люди увидели, что в нашей стране тоже есть хорошие футболисты, и присмотрелись на других, на другое поколение.

Про разницу чемпионата Украины и Германии

Я вижу разницу между нашим футболом и чемпионатом Германии в одном – в быстроте принятия решений. У нас есть техничные ребята, есть быстрые. Но, когда ты на тренировках работаешь на максимуме, в играх на максимуме, то ты прогрессируешь. И потом передачу, для которой нужно сделать 2 касания, ты не делаешь: принял, посмотрел, отдал. Ты уже до приёма знаешь, куда будешь отдавать. Потому что, если ты примешь и потом посмотришь, у тебя уже нечего будет отдавать.

Про физическую готовность играть на топ уровне

Здесь такая интенсивность! Я когда играл игру с Тоттенхемом, так задохнулся, что просто! Мы проатаковали, на нас атака, мы отобрали, и снова! И вот так бегаешь. Я думаю, первый тайм уже, наверное, заканчивается. Я когда глянул, минута 20 была! Думаю, родной, шота ты не туда наверное попал! Но с каждой игрой, тренировкой ты прибавляешь, и уже нормально. Лично сейчас я себя чувствую великолепно. На 100 процентов готов. Есть специальные распечатки, присылают тебе: сколько ты пробежал, какая интенсивность. Я всегда смотрю после игры, интересуюсь. Поверьте, в плане с физикой, не та, что в школе (сміється), у меня все в порядке, я здесь не выпадаю.

Про киевские привычки в немецкой команде

Есть вот администратор, который занимаеться всем: выдача экипировки и, вплоть до того, что моет бутсы. Я привык в Киеве, что за собой мою сам свою обувь. Мы с ними пару раз в шутку толкались. Он говорит: дай я помою твои бутси, ты чего мне не доверяешь? Я говорю – та нет, я сам могу помыть свои бутси! У меня просто осталось в голове, как говорил мой первый тренер : бутсы – это как жена, нельзя никому давать мерять.