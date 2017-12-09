Украинский голкипер "Бешикташа" Бойко ведет переговоры с "Динамо" и "Шахтером" - СМИ

Украинский голкипер Денис Бойко покинет турецкий "Бешикташ" (Стамбул) и может продолжить карьеру в киевском "Динамо" или донецком "Шахтере", сообщает SportArena со ссылкой на Fanatik.com.tr.

По информации источника, 29-летний футболист контактирует с обоими украинскими грандами.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что украинец согласовал детали личного контракта с "Шахтером" и ждет, когда договорятся клубы.

Также сообщалось, что вратарь не входит в планы главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша, но при этом клуб рассчитывает дождаться выгодного предложения и не будет спешить с продажей.

Напомним, что Денис Бойко перебрался в "Бешикташ" летом 2015 года из "Днепра", однако с тех пор сыграл лишь 5 матчей и не выходил на поле в ткущем сезоне.

Прошлый сезон украинский вратарь провел на правах аренды в "Малаге", но и за испанскую команду провел только 5 встреч.