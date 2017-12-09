Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Зирка": Премьер-лига, 19-й тур

Сегодня в Одессе проходит матч заключительного 19-го тура осенней части Премьер-лиги сезона 2017/18, в котором "Черноморец" принимает на своем поле "Зирку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице чемпионата 10-е и 9-е места, соответственно.

У "Черноморца", на данный момент - 16 очков, у "Зирки" - 17.

Плотность в нижней части турнирной таблицы такова, что победа позволит каждой из команд не только оторваться от прямого конкурента, но и существенно подняться в турнирной таблице.

Матч "Черноморец" - "Зирка" начнется в Одессе в 14.00

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.