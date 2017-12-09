Онлайн-видеотрансляция, "Черноморец" - "Зирка": Премьер-лига, 19-й тур
13:50, 09 декабря 2017Футбол
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В Одессе стартует заключительный тур осенней части СПремьер-лиги сезона 2017/18
В Одессе сыграют "Черноморец" и "Зирка" / UA-Football
Сегодня в Одессе проходит матч заключительного 19-го тура осенней части Премьер-лиги сезона 2017/18, в котором "Черноморец" принимает на своем поле "Зирку" из Кропивницкого, сообщает официальный сайт соревнований.
Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице чемпионата 10-е и 9-е места, соответственно.
У "Черноморца", на данный момент - 16 очков, у "Зирки" - 17.
Плотность в нижней части турнирной таблицы такова, что победа позволит каждой из команд не только оторваться от прямого конкурента, но и существенно подняться в турнирной таблице.
Матч "Черноморец" - "Зирка" начнется в Одессе в 14.00
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
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