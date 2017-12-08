"Шахтер" подписал бразильского защитника Додо

8 декабря ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским защитником Додо, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

19-летний правый защитник выступал в «Коритибе», с которой в мае этого года победил в Лиге Паранаэнсе (чемпионат штата Парана). В бразильской Серии А в 2017 году Додо провел 19 матчей.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер», отмечает: "Мы следили за Додо около полугода. Он очень молодой футболист, в прошлом месяце ему исполнилось 19 лет. Взяли его на позицию правого защитника, чтобы усилить конкуренцию с Богданом Бутко. Думаю, болельщиков «Шахтера» он удивит. Парень обладает очень серьезными качествами, которые, я надеюсь, с каждым годом будут улучшаться. Главный козырь Додо – скорость. Буквально несколько дней назад мы играли с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, и вы прекрасно видели, какие скорости в современном футболе. Без скорости сегодня в футболе делать нечего. Когда акцент делается на молодежи, первое, на что обращают внимание, – это скорость, особенно на позициях крайних защитников".

Контракт с «Шахтером» рассчитан на 5 лет.

Игрок присоединится к команде в январе перед началом сборов.

Досье:

Домилсон Кордейро дос Сантос (Додо)

Родился 17 ноября 1998 года в Таубате (Сан-Паулу, Бразилия)

Рост: 166 см

Вес: 68 кг

Всего за «Коритибу» провел 46 матчей.

Футболист молодежной сборной Бразилии (U20). В составе «селесао» U17 в 2015 году дошел до четвертьфинала юношеского чемпионата мира.