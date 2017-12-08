Вида попрощался с болельщиками "Динамо" и клубом

Хорватский легионер киевского "Динамо" Домагой Вида официально попрощался с болельщиками столичного клуба, сообщает официальный Facebook киевского клуба.

"Спасибо за все, Домагой", - резюмировали в "Динамо".

С января 2018 года Вида будет выступать за турецкий "Бешикташ" (Стамбул).

Хорватский легионер перешел в "Динамо" 2 января 2013 года, подписав контракт с киевским клубом на пять лет. Дебютный гол за киевлян хорват забил 17 марта 2013 года на 4-й минуте матча с полтавской «Ворсклой». Гол оказался единственным в матче.

Всего за это время Вида провел за "Динамо" 104 матча, в которых забил 10 голов.

Вида - двукратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.