Вида попрощался с болельщиками "Динамо" и клубом
16:44, 08 декабря 2017Футбол
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Домагой переходит из киевского клуба в турецкий "Бешикташ".
Вида уходит из "Динамо" в турецкий "Бешикташ" / facebook.com/fcdynamoua
Хорватский легионер киевского "Динамо" Домагой Вида официально попрощался с болельщиками столичного клуба, сообщает официальный Facebook киевского клуба.
"Спасибо за все, Домагой", - резюмировали в "Динамо".
С января 2018 года Вида будет выступать за турецкий "Бешикташ" (Стамбул).
Хорватский легионер перешел в "Динамо" 2 января 2013 года, подписав контракт с киевским клубом на пять лет. Дебютный гол за киевлян хорват забил 17 марта 2013 года на 4-й минуте матча с полтавской «Ворсклой». Гол оказался единственным в матче.
Всего за это время Вида провел за "Динамо" 104 матча, в которых забил 10 голов.
Вида - двукратный чемпион и двукратный обладатель Кубка Украины, обладатель Суперкубка Украины.
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