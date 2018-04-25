Украина в еврокубках: блеск "Шахтера", яркое "Динамо" и загубленный шанс "Зари"

Донецкий «Шахтер» выиграл решающий матч Лиги чемпионов у английского «Манчестер Сити» и португальский наставник команды Пауло Фонсека сдержал свое обещание, выйдя на послематчевую пресс-конференцию в маске Зорро. Не менее яркой получилась концовка сезона и у киевского «Динамо», которое сумело разгромить белградский «Партизан». Как и год назад, в игре с «Бешикташем», киевляне сумели на мажорной ноте завершить футбольный год на своей арене. А вот луганской «Заре» не удалось обыграть испанский «Атлетик» и пробиться в плей-офф. Мастерства команды Юрия Вернидуба оказалось недостаточно для противостояния по-спортивному злому и мотивированному «Атлетику», который также хотел выйти в 1/16 финала.

«Шахтер»

В гости к «Шахтеру» приехал лидер группы, заранее обеспечивший себе итоговое 1-е место. Горнякам же, чтобы гарантированно финишировать на 2-м месте, достаточно было сыграть вничью. Вариант с поражением от «МанСити» устраивал только в том случае, если бы «Наполи» в параллельном матче не выиграл у «Фейеноорда».

Как и ожидалось, в преддверии дерби против «Манчестер Юнайтед» тренер «Сити» Гвардиола выставил в Харькове далеко не основной состав. Из тех, кто регулярно играет в этом сезоне на поле, в игре в Харькове появились на поле только голкипер Эдерсон и форвард Габриэль Жезус. Но это совсем не значит, что против «Шахтера» играли не самые высококлассные футболисты. Напротив, кроме Эдесрона и Жезуса на поле вышли такие мастера как Яя Туре, Сане, Гюндоган, Мангала, Данило…

Из молодых же, имена которых широкому кругу болельщиков неизвестны, играли только двое. Что касается воспитанника «Шахтера»и Александра Зинченко, выступающего за «Манчестер Сити», то в Лигу чемпионов он не заявлен, что, кстати, вызвало резкое недовольство тренера горожан Хосепа Гвардиолы. Испанский специалист сетовал перед игрой, что постоянно, из года в год, из-за ограничений УЕФА по количеству игроков, заявленных в еврокубках, у него выпадают один-два важный игрока, которых как раз можно было бы проверить в подобных матчах. На сей раз «лишним» оказался Зинченко, которого летом не заявили в основной турнир ЛЧ из-за нехватки места. К слову, за «Манчестер Сити» Зинченко провел пока только один официальный матч – против «Вест Бромвича» в рамках Кубка Лиги. Игра завершилась со счетом 0:0 (основное и дополнительное время), а в серии пенальти выиграл «МанСити». Зинченко же провел на поле все 120 минут на непривычной для себя позиции левого защитника. Так решил тренер.

Возвращаясь к игре «Шахтера» и «МанСити», стоит отметить, что перед подобными матчами всегда возникает дискуссия: что лучше для «Шахтера» - если Гвардиола выставит оптимальный состав из немотивированных футболистов, или выставит дублеров, которые, в любом случае, будут «рвать жилы», чтобы показать себя во всей красе и пробиться в основу. Гвардиола предпочел второй вариант, но в Харькове почему-то никто жилы не рвал.

Первый тайм игры стал лучшим таймом «Шахтера» в этом сезоне. Горняки играли эмоционально, смело, зрелищно, шли постоянно в атаку и даже сумели лишить соперника его главного козыря – владения мячом. В общем, первый тайм остался полностью за хозяевами поля - как по игре, так и по счету на табло – 2:0. А во втором тайме и «Шахтер» начал играть по счету, и «Манчестер» активизировался. Тем не менее, горняки были надежны в обороне, вратарь Пятов также действовал очень уверенно, а единственный гол был забит в самой концовке, в добавленное арбитром время, лишь с пенальти, который «привез» Богдан Бутко.

К этому моменту и «Наполи», который открыл счет в Роттерадме уже на 2-й минуте, окончательно разуверился в возможностях «Манчестер Сити» и позволил «Фейеноорду» не только отыграться, но и выйти вперед. Хотя, если бы вести из Харькова были более благозвучными для неаполитанцев, своего бы они, конечно же, не упустили.

«Шахтер» победил абсолютно заслуженно и по делу, выйдя из группы со 2-го места. Наверное, более благоприятного результат никто и ожидать не смел. После жеребьевки все считали, что «МанСити» и «Наполи» будут оспаривать 1-2 места, а «Шахтер» и «Фейеноорд» – 3-4. Но «Шахтер» сумел выиграть у «Наполи» в очном противостоянии в Харькове, да и вообще проводит сильнейший сезон в ЛЧ за последние годы.

Разумеется, одним из главных соавторов этого успеха является тренер Паулу Фонсека. Проиграв в прошлом сезоне в квалификации ЛЧ швейцарском у «Янг Бойз», тренер извлек урок из прошлых ошибок. После этого «Шахтер» стал чемпионом Украины, попал в групповой этап ЛЧ напрямую, где команда выступила выше всяких похвал – 4 победы в 6 матчах. Такого от горняков никто не ждал.

Сейчас перед «Шахтером» стоит привычная задача для всех украинских команд, которые пробиваются в еврокубковую весну. Как подготовиться в сжатые сроки и в отсутствие игровой практики в официальных матчах – сезон УПЛ начнется после возобновления еврокубковых баталий.

Год назад с этой задачей Фонсека справился неплохо. «Шахтер» хорошо выглядел в матчах 1/16 фиала Лиги Европы против испанской «Сельты», был очень близок к выходу в 1/8 финала, однако команду надломил очень спорный пенальти, назначенный в ворота «Шахтера» в самой концовке основного времени ответной встречи. По правде говоря, судья «придумал» пенальти. Испанцы же реализовали 11-метровый и перевели игру в овертайм, где добыли итоговую победу. Но если бы не этот пенальти, горянки, безусловно, прошли бы тогда во второй раунд плей-офф.

Другое дело, что теперь соперник будет намного серьезнее – ПСЖ, «Барселона», «Рома», «Бешикташ», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Жеребьевка состоится 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

«Динамо»

«Динамо» решило свою задачу по выходу в плей-офф после 4-го тура группового этапа Лиги Европы, однако главный тренер команды Александр Хацкевич постоянно подчеркивал, что «Динамо» должно выйти из группы с 1-го места.

Преимущество над соперниками было настолько велико, что даже после неожиданного поражения в 5-м туре от «Скендербеу» в Албании, достаточно было в заключительной игре на своем поле в Киеве с «Партизаном» сыграть вничью. Хотя обстановка вокруг «Динамо» сейчас такая, что ничья вряд ли порадовала бы тренера и болельщиков. Недовольных работой Хацкевича по-прежнему очень много. Ему для самоутверждения в глазах руководства нужна была такая же уверенная победа, как и в прошлое воскресенье над «Мариуполем» в УПЛ – 5:1. И «Динамо» своего добилось…

Преимущество над «Партизаном», который тоже гарантировал себе досочно участие в плей-офф - 1/16 финала Лиги Европы – было подавляющим. Складывалось впечатление, что сербский коллектив за первым местом не очень-то и гнался. Даже несмотря на то, что руководство клуба обещало игрокам перед матчем премию в 100 тысяч евро за победу над киевлянами и 1-е место в группе ЛЕ.

Игра была довольно открытой, соперники давали играть друг другу, а мастерство игроков «Динамо» оказалось намного выше. К тому же, видимо, киевлянам нравится играть в декабре. О Мариуполе мы уже упомянули, а еще нужно вспомнить о победе над турецким «Бешикташем» из Стамбула, который ровно год назад был обыгран со счетом 6:0. Павда, тогда это была Лига чемпионов, а сейчас, всего лишь – Лига Европы.

В концовке игры с болельщиками попрощался Домагой Вида, который раздавал автографы и фотографировался с фанатами. А Игорь Суркис уже после матча отметил, что ему не удалось удержать хорвата, который, безусловно, был полезен для столичной команды: «Я не вправе удерживать игрока, которому нужно заботиться о себе, благополучии своей семьи. Могу выразить ему только благодарность за все те годы, что он провел в «Динамо». За всю проделанную работу. Конкурировать с Бешикташем» на равных в части суммы зарплаты, прописанной в контракте, мы не могли».

Теперь Вида, по иронии судьбы, уходит в тот самый «Бешикташ», у которого «Динамо» с хорватом в составе выиграло со счетом 6:0 год назад. Впрочем, за год много воды утекло, сейчас «Бешикташ» вышел вместе с «Шахтером» в плей-офф Лиги чемпионов, причем сделал это с 1-го места в итоговой турнирной таблице своей группы.

Теперь за оборону «Динамо» становится совсем тревожно. Из «проверенных» игроков остался один Евгений Хачериди. Все остальные в команде относительно недавно, да и проявляют себя далеко не лучшим образом – Кендзера, Кадар, Пиварич, Пантич. А молодежь, которую менеджеры «Динамо» активно рекламируют, отсутствует вовсе. Ведь Русин, Цыганков, Шепелев и Шапаренко – все это игроки средней и атакующей линии команды. Тот же Морозюк, ставший относительно недавно стабильным игроком основы «Динамо», совсем не впечатляет Александра Хацкевича в обороне. Тренер предпочитает использовать его в качестве крайнего полузащитника – ближе к атакующей линии.

«Динамо» ждут те же проблемы, что и «Шахтер» - форсированная подготовка к сезону. В отличие от «Шахтера», игроки «Динамо» проведут в феврале сразу два еврокубковых матча. Возможные соперники столичного клуба - АЕК, «Астана», «Боруссия» (Дортмунд), «Копенгаген», «Лудогорец», «Лион», «Наполи», «Ницца», «Олимпик», «Реал Сосьедад», «Селтик», «Стяуа», «Црвена Звезда» и «Эстерсунд».

Конечно же, особый интерес вызывала бы потенциальная встреча «Динамо» с немецкой «Боруссией» (Дортмунд), главной интригой которой стало бы противостояние Андрея Ярмоленко со своей бывшей командой. Впрочем, в этом случае, даже несмотря на нынешний кризис «Боруссии», которая в рамках чемпионата Германии – Будеслиги - не выигрывает на протяжении трех месяцев, шансов в таком соперничестве у киевской команды было бы, откровенно говоря, не много.

«Заря»

А вот для «Зари» сезон в еврокубках завершен. При том, что в отличие от прошлогоднего выступления в Лиге Европы, на сей раз луганчане сохраняли шансы на выход в плей-офф до последнего тура. Команда в последнем туре должна была побеждать «Атлетик» из Бильбао в домашнем матче, но не сумела ничего противопоставить коллективу из Басконии.

Любопытно, что свою первую победу в групповых турнирах Лиги Европы «Заря» добыла именно над «Атлетиком», выиграв в Бильбао со счетом 1:0. Тогда баски откровенно недооценили малоизвестную для них команду из Украины, о чем говорил на послематчевой пресс-конференции и Юрий Вернидуб. «Заря» сумела реализовать едва ли не единственный свой шанс, тогда как многочисленные моменты «Атлетика» ни к чему не привели.

Тогда «Заря» находилась на пике своей оптимальной формы в нынешнем сезоне, а «Атлетик» не мог нащупать игру и явно находился не в своей тарелке. Сейчас же ситуация в корне изменилась. «Заря» подустала и уже откровенно «доигрывает» сезон, тогда как «Атлетик» явно улучшил свои кондиции. Свидетельством этому стала недавняя ничья с мадридским «Реалом» (0:0), когда «Атлетик» практически ничего не позволил «Реалу» создать – у мадридцев моментов практически не было. Теперь «Атлетик» подтвердил надежность своей обороны и во Львове.

«Заря» очень старалась и много бегала, но у ворот «Атлетика» практически моментов не создала. «Атлетик» также не порол горячку, поскольку ничья его полностью устраивала. Кроме того, баски чувствовали свое превосходство в классе и прекрасно понимали, что рано или поздно это преимущество выльется в результат на табло. В итоге, все решили два стандарта в концовке игры. «Атлетик» дожал соперника, забил «свои» два гола и уверенно вышел в плей-офф.

Луганчанам же остается догонять соперника в украинской Премьер-лиге. Ибо сейчас положение команды таково, что впору задуматься о перспективах выступления в еврокубках в следующем сезоне. Эти перспективы, исходя из места в турнирной таблице УПЛ, становятся все более и более туманными.

Кирилл Стадниченко