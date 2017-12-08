Тренер сборной Украины Шевченко: в марте можем сыграть с участниками чемпионата мира

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился некоторыми планами главной команды страны на следующий год в интервью Команде 1.

"Мы с главным тренером сборной Бразилии Тите обсудили в Харькове во время игры ЛЧ "Шахтер" - "Манчестер Сити" возможный контрольный поединок между нашими национальными командами. Я предложил Тите провести спарринг в мае в Украине. Тренеру бразильцев эта идея понравилась, но он сказал, что все решится в ближайшее время, когда будет сверстан план подготовки его команды к мировому форуму", отметил Шевченко.

Читайте такжеНовая жизнь сборной – волевая победа с новичками в составе"Что касается других возможных соперников, то пока все находится в стадии переговоров, которые я стараюсь держать под контролем. Существует большая вероятность того, что в марте мы отправимся в ОАЭ, где сыграем с Египтом, а затем переберемся в Саудовскую Аравию и там проведем спарринг с еще одним участником чемпионата мира — местной национальной командой. Предварительная договоренность уже достигнута, но теперь все будет зависеть от того, как пройдут переговоры между федерациями стран. На следующей неделе, думаю, многое прояснится.

Касательно вопроса о том, что на матче ЛЧ "Шахтер" - "МанСити" был и наставник сборной Турции Мирча Луческу, Шевченко отметил: "С ним мы тоже обсудили перспективу проведения спарринга, хотя с турками Украина может встретиться в Лиге наций".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины заняла 3-е место в группе отборочного турнира ЧМ-2018 и не попала в финальную часть соревнований, которые летом будущего года пройдт в России.