"Динамо" попало в корзину сеяных команд при жеребьевке Лиги Европы

Киевское "Динамо" попало в число сеяных при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА и сможет встретиться с одним из 14 соперников на первой стадии плей-офф, сообщает официальный сайт УЕФА.

Соперником "Динамо" не сможет стать сербский "Партизан" (Белград), с которым "Динамо" играло в одной группе турнира, и российский "Спартак" (Москва). УЕФА разводит при жеребьевке клубы Украины и России.

Корзины для жеребьевки выглядят следующим образом:

Сеяные: "Арсенал", "Аталанта", "Атлетик", "Атлетико", "Брага", "Виктория", "Вильярреал", "Динамо" Киев, "Зальцбург", "Зенит", "Лацио", "Лейпциг", "Локомотив", "Милан", "Спортинг", ЦСКА

Несеяные: АЕК, "Астана", "Боруссия" Дортмунд, "Копенгаген", "Лудогорец", "Лион", "Наполи", "Ницца", "Олимпик", "Партизан", "Реал Сосьедад", "Селтик", "Спартак", "Стяуа", "Црвена Звезда", "Эстерсунд".

Жеребуьевка состоится 11 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.