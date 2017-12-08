Игрок киевского "Динамо" Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Игрок киевского "Динамо" Жуниор Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы УЕФА, сообщает официальный сайт турнира.

Бразильский легионер накануне сдела хет-трик в матче "Динамо" против сербского "Партизана" из Белграда.

Киевляне выиграли матч со счетом 4:1 и заняли 1-е место в итоговой турнирной таблице соревнований.

Помимо Мораеса, в список кандидатов на получение награды попали Ариц Адуриц (Атлетик), Мануэл Фернандеш (Локомотив), Марин Аничич (Астана), Харлем-Эдди Гноэре (Стяуа), Огнен Враньеш (АЕК) и Джек Уилшир (Арсенал).

Проголосовать за Мораеса можно на официальном сайте УЕФА.

Голосование продлится до 16.00 по киевскому времени.