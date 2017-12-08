Игрок киевского "Динамо" Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
10:49, 08 декабря 2017Футбол
364
Бразильский легионер накануне сдела хет-трик в матче "Динамо" против сербского "Партизана" из Белграда.
Мораес сделал хет-трик в матче "Динамо" с "Партизаном" / Reuters
Игрок киевского "Динамо" Жуниор Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы УЕФА, сообщает официальный сайт турнира.
Бразильский легионер накануне сдела хет-трик в матче "Динамо" против сербского "Партизана" из Белграда.
Киевляне выиграли матч со счетом 4:1 и заняли 1-е место в итоговой турнирной таблице соревнований.
Помимо Мораеса, в список кандидатов на получение награды попали Ариц Адуриц (Атлетик), Мануэл Фернандеш (Локомотив), Марин Аничич (Астана), Харлем-Эдди Гноэре (Стяуа), Огнен Враньеш (АЕК) и Джек Уилшир (Арсенал).
Проголосовать за Мораеса можно на официальном сайте УЕФА.
Голосование продлится до 16.00 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2017/18