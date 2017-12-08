Роналду считает себя лучшим игроком в истории футбола
10:33, 08 декабря 2017Футбол
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Накануне игрок завоевал пятый "Золотой мяч" в карьере и сравнялся по количеству титулов с Лео Месси.
Роналду сравнялся по количеству "Золотых Мячей" с Месси / medias.lequipe.fr
Нападающий испанского «Реала» (Мадрид) и сборной Португалии Криштиану Роналду считает себя лучшим футболистом в истории мирового футбола, сообщает France Football.
«Я – лучший футболист в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их было много. Я всегда обращал внимание на лучших представителей во всех видах спорта. Так что это был не один спортсмен», – сказал Роналду.
Как сообщал УНИАН, накануне игрок в пятый раз за свою карьеру получил «Золотой мяч», сравнявшись по количеству титулов с Лионелем Месси.
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