Роналду считает себя лучшим игроком в истории футбола

Нападающий испанского «Реала» (Мадрид) и сборной Португалии Криштиану Роналду считает себя лучшим футболистом в истории мирового футбола, сообщает France Football.

«Я – лучший футболист в истории мирового футбола. Мои кумиры? Их было много. Я всегда обращал внимание на лучших представителей во всех видах спорта. Так что это был не один спортсмен», – сказал Роналду.

Как сообщал УНИАН, накануне игрок в пятый раз за свою карьеру получил «Золотой мяч», сравнявшись по количеству титулов с Лионелем Месси.