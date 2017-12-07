"Заря" проиграла испанскому "Атлетику" и завершила борьбу в Лиге Европы

Во Львове завершился матч последнего 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимала испанский "Атлетик" из Бильбао и проиграла, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Испанцы владели преимуществом на протяжении всего матча,забили один гол в первом тайме, который арбитр не засчитал, а затем отличились еще раз - на 70-й минуте, когда гол был забит по всем правилам.

В решающем эпизоде в этой игре отличился Аритц Адуриц. Последовал навес со штрафного справа, Адуриц выпрыгнул выше всех и головой послал мяч под перекладину.

В оставшеемя время испанцы уверенно удержали свое преимущество. Более того, на 86-й минуте Рауль Гарсия удвоил преимущество гостей, сняв все вопросы относительно победителя матча.

Таким образом, у "Зари" осталось 6 очков в турнирной таблице, команда осталась на 3-м месте в квартете J и прекратила борьбу в Лиге Европы после группового этапа.