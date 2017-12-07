Лига Европы: результаты всех матчей

23:59, 07 декабря 2017
Футбол
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Завершился групповой этап второго по значимости еврокубка.

Украинские и хорватские команды составили две пары участников квалификации Лиги Европы / uefa.com

Сегодня в Европе состоялись матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира.

Представляем вашему вниманию результаты всех игр.

Лига Европы. Групповой этап.

6-й тур.

07 декабря.

Динамо К - Партизан - 4:1

Янг Бойз - Скендербеу - 2:1

Хоффенхайм - Лудогорец - 1:1

Вильярреал - Маккаби Т-А - 0:1

Славия - Астана - 0:1

Аталанта - Лион - 1:0

Злин - Локомотив М - 0:2

Аустрия - АЕК - 0:0

Копенгаген - Шериф - 2:0

Аполлон - Эвертон - 0:3

Истанбул Башакшехир - Брага - 2:1

Риека - Милан - 2:0

Арсенал - БАТЭ - 6:0

Заря - Атлетик - 0:2

Реал Сосьедад - Зенит - 1:3

Вардар - Русенборг - 1:1

Хапоэль Б-Ш - Виктория - 0:2

Марсель - РБ Зальцбург - 0:0

Црвена Звезда - Кёльн - 1:0

Витория Гимараэш - Коньяспор - 1:1

Зюлте-Варегем - Лацио - 3:2

Стяуа - Лугано - 1:2

Витесс - Ницца - 1:0

Герта - Эстерсунд - 1:1

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Теги: #Лига Европы результаты