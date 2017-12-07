Лига Европы: результаты всех матчей
Завершился групповой этап второго по значимости еврокубка.
Сегодня в Европе состоялись матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира.
Представляем вашему вниманию результаты всех игр.
Лига Европы. Групповой этап.
6-й тур.
07 декабря.
Динамо К - Партизан - 4:1
Янг Бойз - Скендербеу - 2:1
Хоффенхайм - Лудогорец - 1:1
Вильярреал - Маккаби Т-А - 0:1
Славия - Астана - 0:1
Аталанта - Лион - 1:0
Злин - Локомотив М - 0:2
Аустрия - АЕК - 0:0
Копенгаген - Шериф - 2:0
Аполлон - Эвертон - 0:3
Истанбул Башакшехир - Брага - 2:1
Риека - Милан - 2:0
Арсенал - БАТЭ - 6:0
Заря - Атлетик - 0:2
Реал Сосьедад - Зенит - 1:3
Вардар - Русенборг - 1:1
Хапоэль Б-Ш - Виктория - 0:2
Марсель - РБ Зальцбург - 0:0
Црвена Звезда - Кёльн - 1:0
Витория Гимараэш - Коньяспор - 1:1
Зюлте-Варегем - Лацио - 3:2
Стяуа - Лугано - 1:2
Витесс - Ницца - 1:0
Герта - Эстерсунд - 1:1