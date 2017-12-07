Лига Европы: результаты всех матчей

Завершился групповой этап второго по значимости еврокубка.

Сегодня в Европе состоялись матчи заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы, сообщает официальный сайт турнира. Представляем вашему вниманию результаты всех игр. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур. 07 декабря. Динамо К - Партизан - 4:1 Янг Бойз - Скендербеу - 2:1 Хоффенхайм - Лудогорец - 1:1 Вильярреал - Маккаби Т-А - 0:1 Славия - Астана - 0:1 Аталанта - Лион - 1:0 Злин - Локомотив М - 0:2 Аустрия - АЕК - 0:0 Копенгаген - Шериф - 2:0 Аполлон - Эвертон - 0:3 Истанбул Башакшехир - Брага - 2:1 Риека - Милан - 2:0 Арсенал - БАТЭ - 6:0 Заря - Атлетик - 0:2 Реал Сосьедад - Зенит - 1:3 Вардар - Русенборг - 1:1 Хапоэль Б-Ш - Виктория - 0:2 Марсель - РБ Зальцбург - 0:0 Црвена Звезда - Кёльн - 1:0 Витория Гимараэш - Коньяспор - 1:1 Зюлте-Варегем - Лацио - 3:2 Стяуа - Лугано - 1:2 Витесс - Ницца - 1:0 Герта - Эстерсунд - 1:1

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