Хацкевич: "Динамо" закончило осень хорошей игрой и победой в группе

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился впечатлениями от победы над сербским "Партизаном" (Белград) в заключительном туре Лиги Европы, сообщает SportArena.

Сегодня "Динамо" эффектно разбило "Партизан", сохранив за собой итоговое 1-е место в группе.

На послематчевой пресс-конференции Хацкевич поблагодарил своих подопечных за убедительную победу, хоть и признал, что в целом групповой турнир легким для его команды не был.

«Счет на табло полностью отобразил все события на футбольном поле. Команда сегодня заслужила самых лестных слов — "Динамо" закончило еврокубковую осень и хорошей игрой, и первым местом в группе. Поэтому хотелось бы поблагодарить их за такой успех. Теперь же готовимся к последней игре осени в чемпионате», — заявил тренер.

«По ходу группового этапа каждая игра складывалась для нас по-разному. Были матчи, где проявляли характер — например, матч с "Янг Бойз" в гостях, где команда буквально выцарапала хороший результат. Кстати, уже тогда мы фактически обеспечили себе место в плей-офф».

«В общем, игры были разные, но самое главное — завтра мы проснемся и увидим "Динамо" на первом месте в таблице».

Как сообщал УНИАН, сегодня "Динамо" разгромило "Партизан" благодаря голу Николая Морозюку и хет-трику Жуниора Мораеса - 4:1.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет в понедельник, 11 декабря.