Роналду завоевал "Золотой мяч"и сравнялся с Месси по количеству титулов

В Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча" лучшему футболисту мира 2017 года, которым стал форвард мадридского "Реала" с мборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании Роналду опередил Лионеля Месси, Неймара, Джанлуиджи Буффона, Луу Модрича, Серхио Рамоса, Киллиана Мбаппе, Н`Коло Канте, Роберта Левандовски, и Харри Кейна.

Таким образом, на данный момент у Роналду 5 золотых мячей и он догнал по этому показателю Месси. По 3 трофея - у величайших игроков прошлых лет Мишеля Платини, Йохана Кройффа и Марка ван Бастена.