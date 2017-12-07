"Динамо" разгромило "Партизан" и заняло первое место в группе Лиги Европы

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 6-го, заключительного тура Лиги Европы, в котором "Динамо" принимало сербский "Партизан".

Вице-чемпион Украины одержал крупную победу со счетом 4:1, сообщает официальный сайт УЕФА.

Защитник "Динамо" Николай Морозюк открыл счет уже на 6-й минуте матча, сыграв на добивании. На 28-й минуте Мораес забил второй гол киевлян после паса того же Морозюка. Уже через три минуты Мораес сделал дубль - также после паса Николая Морозюка.

В добавленное к первому тайму время Евтович отыграл один гол с пенальти.

Во втором тайме динамовцы отличились только раз - на 77-й минуте Мораес уверенно реализовал пенальти, оформив хет-трик.

Победа над "Партизаном" позволила "Динамо" занять первое место в группе Лиги Европы.

За ходом матча "Динамо" - "Партизан" можно было следить благодаря текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Напомним, что "Динамо" вышло в плей-офф турнира еще после четвертого тура.