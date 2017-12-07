Игроки "Партизана" получат 100 тысяч евро за победу над "Динамо"
18:34, 07 декабря 2017Футбол
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Озвучена сумма премиальных для сербской команды в случае победы над вице-чемпионом Украины.
Игроки "Партизана" проиграли "Динамо" в первом матче, ведя по ходу игры со счетом 2:0 / УНИАН
Игроки белградского «Партизана» будут финансово мотивированы в мачте с киевским «Динамо», сообщает Sport.ua со ссылкой на Спортски журнал
Сообщается, что руководство команды пообещало выплатить футболистам 100 тысяч евро в случае победы над командой Александра Хацкевича. Добавим, что только такой исход встречи обеспечит соперникам украинского клуба 1-е место в группе.
Как сообщал УНИАН, матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» – «Партизан» состоится сегодня, 7 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало игры в 20:00.
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