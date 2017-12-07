Игроки "Партизана" получат 100 тысяч евро за победу над "Динамо"

Игроки белградского «Партизана» будут финансово мотивированы в мачте с киевским «Динамо», сообщает Sport.ua со ссылкой на Спортски журнал

Сообщается, что руководство команды пообещало выплатить футболистам 100 тысяч евро в случае победы над командой Александра Хацкевича. Добавим, что только такой исход встречи обеспечит соперникам украинского клуба 1-е место в группе.

Как сообщал УНИАН, матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» – «Партизан» состоится сегодня, 7 декабря, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало игры в 20:00.