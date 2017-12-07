Матч открытия футбольного Евро-2020 пройдет в Риме, финал в Лондоне - на "Уэмбли"

17:53, 07 декабря 2017
Футбол
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Брюссель выпал из числа городов, которые проведут матчи турнира.

Определена столица Евро-2020 / uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций официально объявил города, где пройдет матч-открытие чемпионата Европы-2020, финальная игра, а также исключил из перечня городов столицу Бельгии Брюссель, где до сих пор не построена арена для проведения соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА

Знаменитая лондонская арена "Уэмбли", помимо матчей полуфинала и финала, примет еще три матча групповой стадии турнира. Это связано с тем, что Брюссель лишен права проведения соревнований и выпал из списка городов-участников Евро из-за того, что арена для проведения матчей Евро до сих пор не построена. 

Что касается матча-открытия чемпионата Европы, то он состоится на "Стадио Олимпико" в Риме.

Матчи группового этапа проведут:

А Рим, Баку

В Амстердам, Бухарест

С Санкт-Петербург, Копенгаген

D Лондон, Глазго

E Бильбао, Дублин

F Мюнхен, Будапешт

Чемпионат Европы-2020 пройдет с участием 24 команд, которые будут поделены на 6 групп.

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Теги: #Евро-2020 города