Матч открытия футбольного Евро-2020 пройдет в Риме, финал в Лондоне - на "Уэмбли"
Брюссель выпал из числа городов, которые проведут матчи турнира.
Союз европейских футбольных ассоциаций официально объявил города, где пройдет матч-открытие чемпионата Европы-2020, финальная игра, а также исключил из перечня городов столицу Бельгии Брюссель, где до сих пор не построена арена для проведения соревнований, сообщает официальный сайт УЕФА.
Знаменитая лондонская арена "Уэмбли", помимо матчей полуфинала и финала, примет еще три матча групповой стадии турнира. Это связано с тем, что Брюссель лишен права проведения соревнований и выпал из списка городов-участников Евро из-за того, что арена для проведения матчей Евро до сих пор не построена.
Что касается матча-открытия чемпионата Европы, то он состоится на "Стадио Олимпико" в Риме.
Матчи группового этапа проведут:
А Рим, Баку
В Амстердам, Бухарест
С Санкт-Петербург, Копенгаген
D Лондон, Глазго
E Бильбао, Дублин
F Мюнхен, Будапешт
Чемпионат Европы-2020 пройдет с участием 24 команд, которые будут поделены на 6 групп.