Онлайн-трансляция, "Динамо" - "Партизан" - 4:1: Лига Европы, групповой этап, 6-й тур

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" проходит матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимает на своем поле сербский "Партизан" из Белграда.

Встречаются команды, которые занимают 1-2 места в квартете В. Победитель этого матча станет победителем группового турнира.

У "Динамо" в данный момент 10 очков, у "Партизана" - 8. И хозяевам поля в этой игре достаточно будет ничьей.

Обе команды уже решили главную задачу группового этапа - попадание в плей-офф. А 1-е место может дать возможность получить преимущество при жеребьевке плей-офф - 1/16 финала.

Матч "Динамо" - "Партизан" начнется в 20.00.

ТВ-трансляция - телеканал Футбол 1.

Добрый вечер!

Мы начинаем последний футбольный онлайн в 2017-м году. Как и полагается, матч - решающий для киевского "Динамо". В борьбе за 1-е место квартета В в групповом турнире Лиги Европы УЕФА.

Стартовые составы команд:

Динамо: 1. Бущан, 23. Пиварич, 34. Хачериди, 44. Кадар, 94. Кенджёра, 8. Шепелев В., 9. Морозюк, 15. Цыганков, 29. Буяльский, 11. Жуниор Мораес, 40. Шапаренко

Запасные: 35. Коваль М., 4. Пантич, 42. Миколенко, 19. Гармаш, 25. Гонсалес Д., 41. Беседин, 43. Русин Н.

Партизан: 88. Стойкович, 4. Вуличевич, 30. Митрович Мил., 73. Милетич Н.Р., 20. Сума С., 21. Евтович, 25. Эвертон Бильер, 26. Милетич Н.Г., 55. Пантич Дан., 3. Тавамба, 77. Соломон Т.

Запасные: 61. Йовичич М., 6. Чиркович, 23. Остойич, 33. Антонов Н., 11. Джуричкович, 29. Радин, 55. Ожегович

Матч начался!

1. Мяч развели с центра поля игроки "Динамо".

2. И сразу же гости идут в атаку. У самого колоритного игрока сербов Соломона не получился удар головой из выгоднейшей позиции.

3. Шепелев опасно фолит на Милетиче в центре поля. Судья решил повременить с показом желтых карточек.

5. БИЛЬЕРРРР... Шикарный момент... Мяч после его удара и откровенно неудачных действий Бущана попадает в перекладину и отлетает в поле.

6. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! МОРОЗЮК!!!! Дстойнейший ответ на прошлую атаку "Партизана" 1:0!

7. Мораес пробил с линии штарфной, Стойкович с огромнейшим трудом отбил мяч в сторону, а Морозюк добил - прямо впритирку со штрангой.

8. "Динамо" моментально сооружает еще одну атаку - Буяльский фолит в нападении.

9. Атака "Партизана" - Милетич подает с угла поля и мяч попадает в защитника "Динамо".

10. Соломон в борьбе с Пиваричем зарабатывает угловой.

11. После розыгрыша углового Соломон разобрался с двумя защитниками "Динамо" и пробил - прямо во вратаря Бущана.

12. А Тома Кадар в предыдущем эпизоде играл рукой. У судьи были все основания назначить пенальти.

15. Сума грубо нарушает правила в борьбе с Мораесом - опасный штрафной для киевлян.

16. Штрафной, а потом и уловой подали игроки "Динамо". Два раза удачно отбились защитники гостей.

18. На Бильере два раза в течении минуты грубо нарушили правила в центре поля.

20. Петрады взрываются на трибунах НСК "Олимпийский" одна за одной. Атмосфера - как на игре "Динамо" - "Шахтер".

21. Цыганков и Мораес попытались организовать опасную атаку, но, в итоге, внуждены были отдать мяч назад, ближе к центру поля.

22. Цыганков получает травму в центре поля. Врачи "Динамо" на газоне НСК "Олимпийский".

23. Морозюк опасно подавал в штрафную - от Милетича головой срикошетил мяч прямо в руки вратарю Стойковичу.

26. Еще одна атака "Динамо" - "Пиварич подает, Милитич выбивает мяч головой.

28. И ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 2:0 МОРАЕССС!!!

29. Шикраная комбинация получилась у киеалян. Шепелев навесил с фланга, Шапаренко головой продлил полет мяча, Морозюк скинул и Мораес добил.

31. ГООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! 3:0!!!! МОРАЕС ДУБЛЬ!!!

32. Морозюк "отыграл" соперника, скинул мяч на Мораеса, который завел мяч в абсолютно пустые ворота.

33. Сербы пошли в атаку и нанесли удар по воротам "Динамо" - легкая разминка для вратаря Бущана.

37. Хачериди получает сильный удар мячом в бедро - серьзная травма может быть у игрока столичной команды. На поле врачи "Динамо".

40. Предупреждение Бильеру - грубая игра против Шапаренко.

42. Штрафной разыграли динамовцы - неудачно. Защитники "Партизана" выбили мяч головой.

45. Арбитр добавляет 3 минуты к основному времени первого тайма.

45+1. Опансый штарфной подавали игроки "Партизана" - защитники "Динамо" отбили мяч.

45+2. И тут же опаснейшая "обратка" "Динамо" - юный Шапаренко решился на удар и попал в сетку ворот с обратной стороны. Партнеры явно не в восторге от излишей самостоятельности юного дарования.

45+3. ПЕНАЛЬТИ зарабатывает "Партизан". Морозюк нарушил правила на Сума.

45+3 Марко Евтович забил ГОЛ с пенальти - 3:1

ПЕРЕРЫВ

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Мяч с центра поля развели игроки "Партизана".

47. Предупреждение Милетичу - Морозюка сбили в самом углу штрафной площадки. Морозюк у рефери за кромкой поля требует пенальти. Безрезультатно.

48. Розыгрыш штрафного, удар Цыанкова - мяч рикошетом от защитника летит на угловой.

49. Неудачо подали киевляне угловой, защитники вынесли мяч.

50. Шикарный удар Пантича с линии штрафной - не менее шикарный сейв Бущана.

51. Угловой Пантич подал неудачно - Хачериди выбивает мяч к центру поля.

53. Пиварич опасно подключился к атаке "Динамо", но мяч не нашел адресата в штрафной "Партизана",

54. Еще один навес с фланга - теперь от Морозюка - мяч в руках у Стойковича.

55. Шапаренко - прекрасный проход через полполя и в борьбе со Стойковичем заработал угловой.

56. Цыганков подал угловой - Хачериди проиграл борьбу защитнику.

59. ТАВАМБА...Опаснейший момент у игрока "Партизана". Мяч после его удара попадает прямо в Бущана...

62. Предупреждение Морозюку - грубый фол против Евтовича.

64. Морозюк подавал очередной угловой - Мораес получил фол в атаке и сам же травмировался.

66. Замена у "Партизана" - Ожегович вместо Соломона.

66. Замена у "Динамо" - Гармаш вместо Буяльского.

72. Милетич в Борьбе с Цыганковым выигрывает мяч в потенциально очень опасной атаке киевялн. Неудачный пас сделал Шапаренко.

75. ПЕНАЛЬТИ!!! Мидетич нарушает правила на Цыганкове.

77. ГОЛЛЛЛЛЛЛ!!!! МОРАЕС ХЕТ-ТРИК!!!!!! 4:1

78. Замена в "Динамо" - Беседин вместо Шапаренко

78. Замена в "Партизане" - Джурикович вместо Луиса.

81. Хачериди опять получает равму - в пах попал мяч... Вновь требуюся врачи на поле.

82. Угловой подал Пантич - мяч прилетел прямо в руки к Бущану.

83. Замена в "Динамо" - Гонсалес вместо Цыганкова.

86. И снова на стадионе канонада - петрады взрываются одна за друой... Диктор на стадионе вновь говорит о санкциях...

88. ГОЛ? НЕТ... Мораес пробил, Беседин подправлял, но уже из оффсайда. Мог ли мяч после удара Мораеса залететь в ворота и оформить бразильцу покер? Сомнительно...

90. Арбитр добавил к основному времени 3 минуты.

90+1. Предупреждение Шепелеву - грубая игра. Ответил на провокацию соперника, которую не заметил арбитр, юный игрок "Динамо".

90+2. Сума бьет со штрафного и попадает в "стенку" из игроков "Динаом".

90+3. Быстрая "ответка" киевлян и Мораес едва не совершает "покер".

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с ПОБЕДОЙ!!!

"ДИНАМО" - занимает 1-е место и выходит в 1/16 финала Лиги Европы!

Спасибо за внимание.