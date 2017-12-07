"Шахтеру" в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов достанется один из семи соперников

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал регламент жеребьевки первого этапа плей-офф - 1/8 финала - Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Команды поделят на две корзины: победители групп в одной, вторые места в другой. Друг с другом не могут сыграть представители одной национальной ассоциации и клубы, которые выступали в одной группе. О прочих ограничениях будет объявлено непосредственно перед жеребьевкой.

Среди победителей групп значатся «Барселона» (Испания), «Бешикташ» (Турция), «Ливерпуль» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Рома» (Италия).

Соответственно, "Шахтер" может сыграть с любой из этих команд, кроме "Манчестер Сити".

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в понедельник, 11 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.